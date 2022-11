Κοινωνία

Προαστιακός: Διακοπή κυκλοφορίας στην γραμμή Πειραιάς - Λιόσια

Αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια. Τι προκάλεσε την διακοπή της κυκλοφορίας.



Προβλήματα παρουσιάζονται στη γραμμή Πειραιάς - Λιόσια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, μια πτώση δέντρου προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο συγκεκριμένο τμήμα, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται η κυκλοφορία των συρμών σε αυτό.

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΛΙΟΣΙΑ. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ. ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. — Hellenic Train (@HellenicTrain) November 5, 2022

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια.

