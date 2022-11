Πολιτική

Πολεμική Αεροπορία: “Μολών λαβέ” το μήνυμα του πιλότου της ομάδας “Ζευς”

Το ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον πιλότο της ομάδας "Ζευς", στον εορτασμό της πολεμικής αεροπορίας στον Φλοίσβο.

Το εντυπωσιακό airshow, που πραγματοποιήθηκε στον Φλοίσβο, στην πρεμιέρα των εορτασμών του Αρχάγγελου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικης Αεροπορίας, κατέπληξε τα πλήθη.

Ο κόσμος, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα καμάρια της πολεμικής μας αεροπορίας, ενώ το μήνυμα που έστειλε στην Άγκυρα ο πιλότος του αεροσκάφους F-16 από την ομάδα "Ζευς", συγκλόνισε για ακόμη μία φορά.

Το μήνυμα εκφωνησε ο Σμηναγός Δημήτριος, Τζάλας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Είμαστε οι κυρίαρχοι των αιθέρων για οποίον τολμήσει, μολων λαβέ ημέρα και νύχτα», ήταν τα λόγια του Σμηναγού Δημήτριου Τζάλα.

Στην εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη συμμετείχαν όλοι οι τύποι αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, Rafale, F-16, F-4, Mirage 2000-5, καθώς και των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», T-6A «Δαίδαλος» και του επετειακού αεροσκάφους Spitfire.

Παράλληλα συμμετείχαν τα Καναντέρ που σβήνουν τις φωτιές αλλά και πολιτικά αεροσκάφη των εταιριών «Sky Express» και «Aegean Airlines».

Στην εκδήλωση παρεβρέθηκε ο Υφυπουργός Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς και ο ΑΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα και θα συνεχιστούν για 4 ημέρες.

