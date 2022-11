Κόσμος

Νότια Αφρική: θρίλερ με 6 δολοφονίες σε ένα σπίτι

Μυστήριο για τις Αρχές παραμένει το κίνητρο των δραστών, που εισέβαλαν στο σπίτι και προκάλεσαν μακελειό. Διασώθηκε μόνο ένας άνδρας.

Έξι άνθρωποι δολοφονήθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε από σφαίρες σε υποβαθμισμένο προάστιο της Ντέρμπαν, πόλης όπου βρίσκεται μεγάλο λιμάνι της Νότιας Αφρικής, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Σάββατο.

Η επίθεση διαπράχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. στις 22:30 ώρα Ελλάδας), σε σπίτι όπου βρίσκονταν επτά άνδρες στο προάστιο Κλέρμοντ, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας της επαρχίας ΚουαΖούλου-Νατάλ. Οι δράστες έκαναν την εμφάνισή τους και άνοιξαν πυρ απροσδόκητα, ανέφερε η αστυνομία.

«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες κι άλλος ένας τραυματίστηκε», κατά την ίδια πηγή, η οποία δεν έκανε δημόσια καμία εικασία για τα αίτια της σφαγής.

Διενεργείται έρευνα για ανθρωποκτονίες κατά συρροή και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η αστυνομία κάλεσε όποιον ήταν αυτόπτης μάρτυρας ή γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει μαζί της.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τόσο βάρβαρες δολοφονίες», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας στην επαρχία, ο υποστράτηγος Νσλάνσλα Εμκουανάζι.

Στη Νότια Αφρική διαπράττονται κάπου 70 δολοφονίες την ημέρα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επίσημες στατιστικές, που δημοσιοποιήθηκαν τον Οκτώβριο. Ο δείκτης εγκληματικότητας στη χώρα συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στον κόσμο.

