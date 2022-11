Κόσμος

Τουρκία: Ο ουδέτερος Στόλτενμπεγκ και ο εκνευρισμός για τον Αποστολάκη

Ίσες αποστάσεις εξακολουθεί να κρατά ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλντενμπεργκ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αποφεύγοντας να τοποθετηθεί εναντίον των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, εκνευρισμό φαίνεται πως προκάλεσαν στην Τουρκία οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Μιλλιέτ ο ΓΓ του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι δύο πολύ πολύτιμοι σύμμαχοι.

Ανέφερε ότι Ελλάδα και Τουρκία συμβάλλουν σημαντικά στην κοινή άμυνα του ΝΑΤΟ και ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο ανέφερε πως γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφωνίες, αλλά περιμένει να επιλυθούν στο πνεύμα της συνεργασίας και της καλής συμμαχίας.

Πάντως, οι τουρκικές ιστοσελίδες ανέδειξαν σε πρώτο θέμα τις δηλώσεις του Ευάγγελου Αποστολάκη ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το χειρότερο σενάριο.

Ερμηνεύουν τη δήλωσή του ως ετοιμότητα της Ελλάδας για πόλεμο με Τουρκία. Η Χουριέτ με τίτλο «η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά», σχολιάζει ότι ο Αποστολάκης εντάχθηκε στο καραβάνι των πολιτικών που στοχοποιούν την Τουρκία. Η Μιλλιέτ έχει τίτλο «Η Αθήνα ξεκαθάρισε την πρόθεσή της».

Ακσάμ: Ο Ιμάμογλου υπερασπίστηκε τον Έλληνα προβοκάτορα

Σχετικά με το επεισόδιο της απαγόρευσης εισόδου του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Τουρκία και την αντίδραση του Εκρέμ Ιμάμογλου, η εφημερίδα Ακσάμ γράφει χαρακτηριστικά:

«Υποστήριξη του Ιμάμογλου στον Έλληνα προβοκάτορα. Ο Έλληνας δήμαρχος δημιούργησε πρόκληση στο τεχνικό πρόβλημα που έλαβε χώρα κατά την είσοδό του στην Τουρκία και ο Εκρέμ Ιμάμογλου ήταν αυτός που τον υποστήριξε.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Πρόεδρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Ελλάδας, έφτασε στη Σμύρνη με πλοίο για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης (ARLEM). Ο Τζιτζικώστας, ο οποίος υποβλήθηκε σε έλεγχο ταυτότητας μαζί με άλλους επιβάτες κατά τη διάρκεια των τελωνειακών διαδικασιών, φιλοξενήθηκε για λίγο από τις τοπικές αρχές λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που προέκυψε από την ομοιότητα του ονόματός του με ένα άτομο με περιορισμούς εισόδου.

Αφού λύθηκε το πρόβλημα της ομοιότητας του ονόματος, οι υπάλληλοι είπαν στον Τζιτζικώστα ότι μπορούσε να εισέλθει στη Σμύρνη. Ωστόσο, αν και το πρόβλημα λύθηκε μέσα σε 15-20 λεπτά, ο Τζιτζικώστας, ο οποίος μετέτρεψε το περιστατικό σε δράμα, είπε στους υπαλλήλους ότι είχε παραιτηθεί από την είσοδό του στην Τουρκία. Ορισμένες ελληνικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες προέβησαν σε αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την καθυστέρηση του Τζιτζικώστα, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Ιμάμογλου: Θα το ερευνήσω

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος CHP του Μητροπολιτικού Δήμου Κων/πολης (IBB) Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε: "Κατάφερα να πάρω μια πολύ σύντομη ενημέρωση από τον φίλο μου Κώστα (Μπακογιάννη) για το περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα. Αφού μάθω τις λεπτομέρειες του περιστατικού, θα ενημερώσω αύριο τόσο το κοινό όσο και όλες τις βαλκανικές πόλεις".

