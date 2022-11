Κοινωνία

Κυψέλη: σύλληψη κακοποιών μετά από εισβολή σε γαλακτοπωλείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς δρούσε το... ντουέτο "Μπόνι και Κλάιντ" που είχε ρημάξει σουπερμάρκετ, ταχυδρομεία, βενζινάδικα και... γαλακτοπωλεία.

Ενας 38χρονος και μια 39χρονη συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, στην Κυψέλη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για ληστείες σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα ταχυδρομικών υπηρεσιών, πρατήρια υγρών καυσίμων και γαλακτοπωλεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το βράδυ, ο 38χρονος εισέβαλε σε γαλακτοπωλείο στον Αγιο Παντελεήμονα και με την απειλή όπλου αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Αμέσως μετά διέφυγε με αυτοκίνητο, στο οποίο τον περίμενε η 39χρονη συνεργός του.

Αστυνομικοί που έκαναν έρευνες εντόπισαν το όχημα, στην περιοχή της Κυψέλης, το ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο φερόμενους ως δράστες. Στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει προηγουμένως από το γαλακτοπωλείο, αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα και μεταλλικές σφαίρες, καθώς και ρούχα που, όπως διαπιστώθηκε, χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάπραξη ληστειών.

Οπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, η δράση των δύο συλληφθέντων ξεκίνησε από τις αρχές Αυγούστου 2022. Είχαν προμηθευτεί τον αναγκαίο οπλισμό και πλήθος από είδη απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους, όπως κράνη, κουκούλες, καπέλα και μάσκες προσώπου, προκειμένου να είναι δύσκολη η ταυτοποίησή τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, ο 38χρονος εισέβαλε πρώτος στο κατάστημα που είχαν στοχοποιήσει και με την απειλή όπλου ακινητοποιούσε υπαλλήλους και τυχόν πελάτες. Ακολουθούσε η 39χρονη, η οποία με απειλή μαχαιριού αφαιρούσε χρηματικά ποσά από τα ταμεία. Στη συνέχεια διέφευγαν με μοτοσυκλέτες, τις οποίες είχαν κλέψει νωρίτερα.

Από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ εξιχνιάστηκαν ακόμη πέντε ληστείες και μια απόπειρα ληστείας σε καταστήματα στο Νέο Κόσμο, την Κυψέλη, τη Νέα Σμύρνη και τον Αγιο Παντελεήμονα, καθώς και δύο κλοπές μοτοσικλετών.

Σημειώνεται, ότι ο 38χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, παράβαση του νόμου περί όπλων, ναρκωτικών, καθώς και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ η 39χρονη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του

Υποκλοπές – Ντογιάκος: Παρέμβαση μετά από δημοσίευμα για παρακολουθήσεις

Τζιτζικώστας: Αστειότητες των Τούρκων τα περί συνωνυμίας