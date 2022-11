Πολιτική

Rafale - Πολεμική Αεροπορία: Άλλα δύο μαχητικά έφτασαν στην Τανάγρα (βίντεο)

Τα δύο Rafale πραγματοποίησαν εντυπωσιακούς ελιγμούς, πριν προγειωθούν στην αεροπορική βάση Τανάγρας.

Την παραλαβή δύο καινούργιων αεροσκαφών RAFALE F3R, ανήμερα της εορτής του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Τα δυο καινούργια αεροσκάφη θα υπηρετούν στην 332 μοίρα της 114 πτέρυγας Μάχης, στην αεροπορική βάση Τανάγρας, όπου ήδη από τον Ιανουάριο του 2022 βρίσκονται τα 6 μεταχειρισμένα RAFALE F3R.

Τα δύο Rafale πραγματοποίησαν εντυπωσιακούς ελιγμούς, πριν προγειωθούν στον διάδρομο.

Το βίντεο από την άφιξη των δύο αεροσκαφών:

6+2καινούργια και μετράμε...

????????????????????????

Χρόνια Πολλά ΠΑ pic.twitter.com/nVDA1yOFB4

— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) November 8, 2022

Τα χαρακτηριστικά των Rafale F3R σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία

Είναι ένα δικινητήριο, δελταπτέρυγο μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων, γαλλικής κατασκευής, που καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρησιακών αποστολών.

Εντάχθηκε στο οπλοστάσιο της ΠΑ το 2021 με τη σύμβαση 013Γ/20, με την οποία η ΠΑ προμηθεύτηκε 18 αεροσκάφη. Πιο συγκεκριμένα, θα παραδοθούν 14 μονοθέσια Rafale EG και 4 διθέσια Rafale DG.

Μπορεί να καλύψει πολλαπλούς ρόλους ταυτόχρονα (omnirole), επιτρέποντας τη διεξαγωγή διαφορετικών αποστολών κατά την ίδια πτήση. Διαθέτει 14 σταθμούς ανάρτησης και μπορεί να μεταφέρει έως και 9,5 τόνους εξωτερικών φορτίων.

Δύναται να φέρει έναν μεγάλο αριθμό όπλων, όπως τον πύραυλο αέρος-αέρος μεγάλου βεληνεκούς Meteor, τους πυραύλους MICA EM και IR, τον πύραυλο πλεύσης SCALP EG και τον πύραυλο αέρος-επιφανείας Exocet AM39 Block 2 Mod 2, καθώς επίσης και όπλα ακριβείας όπως GBU 12/16/24 και AASM, ενώ φέρει ένα πυροβόλο των 30 mm.

Τα αεροσκάφη έχουν ως βάση τους την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα και ανήκουν στην 332 Μοίρα με χαρακτηριστικό κλήσης «Γεράκι».

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις

Πλήρωμα: 1 ή 2

Κινητήρας: 2 κινητήρες turbofan διπλού άξονα M88-4E με μετακαυστήρα

Ώση (για κάθε κινητήρα): 50kN (11.250 lb) ξηρά, 75kN (17.000 lb) με μετάκαυση

Εκπέτασμα Πτερύγων: 10,21 m

Μήκος: 15,27 m

Μέγιστη ταχύτητα: 750 kt CAS ή 1,6 Mach

Μέγιστο ύψος: Πάνω από 15.240 m ή 50.000 ft

Μέγιστο βάρος απογείωσης: 24.500 kg ή 54.000 lb