Τσαβούσογλου: Οι ΗΠΑ έχουν χαλάσει την ισορροπία με Ελλάδα και Κύπρο

Τις ΗΠΑ προειδοποίησε η Άγκυρα σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου επειδή δεν τηρούν τις απαραίτητες ισορροπίες μεταξύ Τουρκίας από τη μια και Ελλάδας και Κύπρου από την άλλη.

«Η ζυγαριά των ΗΠΑ έχει χαλάσει. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες προειδοποιήσεις στις ΗΠΑ», δήλωσε συγκεκριμένα ο Τούρκος Υπουργός, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Για την απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους Πολίτες ο Μεβλούτ Τσαβούσολγου έκανε επίσης παράπονα.

«Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα για όλους μας», υποστήριξε. Μάλιστα είπε πως όλοι οι πρεσβευτές κλήθηκαν στο τουρκικό ΥΠΕΞ και έγιναν οι απαραίτητες προειδοποιήσεις.

Νωρίτερα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επέμεινε ότι δεν υπήρξε πρόθεση και πως λόγω τεχνικού προβλήματος καθυστέρησε η είσοδο τους Απόστολου Τζιτζικώστα στην Τουρκία. Ωστόσο υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Τζιτζικώστα, αλλά υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις που η Ελλάδα σκοπίμως εφαρμόζει.

Έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τουρκος Υπουργός ρωτήθηκε από τους Τούρκους δημοσιογράφους για την απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία του Απόστολου Τζιτζικώστα. «Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόθεση εδώ. Λόγω τεχνικού προβλήματος καθυστέρησε η είσοδος του Έλληνα πολίτη στη χώρα μας. Μετά την επίλυση αυτού του τεχνικού προβλήματος, ο Έλληνας πολίτης επετράπη να εισέλθει στη χώρα μας».

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «δεν έχει καμία σχέση, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις που η Ελλάδα σκοπίμως εφαρμόζει. Έχουμε προειδοποιήσει τις ελληνικές αρχές για αυτό το θέμα. Εάν συνεχιστεί η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα σε ορισμένους αξιωματούχους μας, θα απαντήσουμε».

