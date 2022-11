Πολιτική

Τσαβούσογλου για Τζιτζικώστα: Τεχνικό πρόβλημα καθυστέρησε την είσοδο στην Τουρκία, αλλά….

Η πρώτη επίσημη απάντηση της Τουρκίας στην απαγόρευση εισόδου του περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας στη γείτονα.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επέμεινε ότι δεν υπήρξε πρόθεση και πως λόγω τεχνικού προβλήματος καθυστέρησε η είσοδο τους Απόστολου Τζιτζικώστα στην Τουρκία. Ωστόσο υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Τζιτζικώστα, αλλά υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις που η Ελλάδα σκοπίμως εφαρμόζει.

Έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τουρκος Υπουργός ρωτήθηκε από τους Τούρκους δημοσιογράφους για την απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία του Απόστολου Τζιτζικώστα. «Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόθεση εδώ. Λόγω τεχνικού προβλήματος καθυστέρησε η είσοδος του Έλληνα πολίτη στη χώρα μας. Μετά την επίλυση αυτού του τεχνικού προβλήματος, ο Έλληνας πολίτης επετράπη να εισέλθει στη χώρα μας».

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «δεν έχει καμία σχέση, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις που η Ελλάδα σκοπίμως εφαρμόζει. Έχουμε προειδοποιήσει τις ελληνικές αρχές για αυτό το θέμα. Εάν συνεχιστεί η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα σε ορισμένους αξιωματούχους μας, θα απαντήσουμε».

Αναφορικά με την επίσκεψη του Σουηδού πρωθυπουργού στην Τουρκία και την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο Τσαβούσογλου είπε: «Η συνάντηση θα είναι μια κρίσιμη συνάντηση όσον αφορά τη λήψη συγκεκριμένων βημάτων. Τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει θα επανεξεταστεί σε τρία Από εκεί θα έρθει μια έκθεση. Μετά θα γίνει επαναξιολόγηση. Και οι δύο χώρες έχουν κάνει κάποια βήματα, αλλά σε αυτή τη φάση είναι δύσκολο να πούμε ότι έχουν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους», ανέφερε.

Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της βουλής για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι στοχεύουν να συνεργαστούν με το Ισραήλ στο πλαίσιο αμοιβαίων συμφερόντων και σεβασμού των αμοιβαίων ευαισθησιών. «Αμοιβαία διορίσαμε τους πρεσβευτές μας. Πραγματοποιούνται επισκέψεις υψηλού επιπέδου. Ένα σημαντικό στοιχείο των σχέσεών μας είναι, τα δικαιώματα των Παλαιστινίων αδελφών μας και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ.Σε αυτή τη βάση είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε», είπε ο Τούρκος Υπουργός.

Υποστήριξε ότι προστατεύουν αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας και της ‘ΤΒΚ’ στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. «Συνεχίσαμε τα διπλωματικά και νομικά μας βήματα σχετικά με τον εξοπλισμό των νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς. Δύο επιπλέον επιστολές που στάλθηκαν στον ΟΗΕ τον τελευταίο χρόνο έχουν διαταράξει την ισορροπία της Ελλάδας. Αποτρέψαμε 9 απόπειρες παραβίασης της υφαλοκρηπίδας μας τα τελευταία 2 χρόνια από το ελληνοκυπριακό-ελληνικό δίδυμο στο πεδίο και στο τραπέζι, τις οποίες αναφέραμε στην ΟΗΕ στην Ανατολική Μεσόγειο. Βρισκόμαστε σε μια καμπή στο Κυπριακό. Η εθνική μας υπόθεση βρίσκεται σε σημείο καμπής. Μαζί με την ‘κυβέρνηση’ της ‘ΤΔΒΚ’, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε μια λύση 2 κρατών στη βάση της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε συγκεκριμένα βήματα όπως η πρωτοβουλία Βαρωσίων και οι τελευταίες προτάσεις της ‘ΤΔΒΚ’».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμη ότι η αποτελεσματική ηγεσία της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή θα είναι επίσης μια νίκη για την Ευρώπη. «Η φράση ‘Η Τουρκία είναι Ευρώπη’, την οποία τονίσαμε στη Διάσκεψη των Πρεσβευτών τον Αύγουστο, συνοψίζει αυτόν τον προσανατολισμό. Η ΕΕ, που έχει παραδοθεί στις ελληνοκυπριακές - ελληνικές απαιτήσεις, πρέπει τώρα να αποκτήσει στρατηγική προοπτική», είπε.

