Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λουκίδης: Φθίνουσα ανοσία, αύξηση στις επαναλοιμώξεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο καθηγητής Πνευμονολογίας για τις εξάρσεις στα κρούσματα αναπνευστικών ιώσεων.



Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για τις εξάρσεις στα κρούσματα αναπνευστικών ιώσεων.

Αρχικά ο κ. Λουκίδης είπε ότι πλέον συμβιώνουμε με τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Σχετικά με τον κορονοϊό, την αύξηση κρουσμάτων και τις νοσηλείες στα νοσοκομεία σημείωσε ότι αυτήν την στιγμή οι νοσηλείες αφορούν κυρίως ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ πλέον δεν υπάρχει η μεγάλη πίεση των πνευμονιών.

Ωστόσο, ο κ. Λουκίδης σημείωσε ότι την ίδια ώρα στην κοινότητα υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων, ενώ φαίνεται ότι πλέον οι ανοσία είναι φθίνουσα, καθώς όπως σημείωσε αυτό αποτυπώνεται στις επαναλοιμώξεις.

Σχετικά με τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό RSV ο κ. Λουκίδης είπε ότι ήταν πολύ γνωστός στα παιδιά και μάλιστα είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην πιθανή ανάπτυξη άσθματος στα παιδιά. Ωστόσο σε αυτή την φάση που είμαστε ελεύθεροι και συγχρωτιζόμαστε να προσβάλλει και ενήλικες.

Ο κ. Λουκίδης τόνισε ότι χρειάζεται προστασία στους ευάλωτους, ενώ σχετικά με τις νοσηλείες στα νοσοκομεία επανέλαβε κυρίως πρόκειται για ανθρώπους αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας, με συνοδά νοσήματα, ενώ σημείωσε ότι αρκετοί από αυτούς δεν είναι εμβολιασμένοι.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ

Απεργία: Επεισόδια με μολότοφ και συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

“The 2Night Show”: Η Νεφέλη Μεγκ για την νευρική ανορεξία και τα social media