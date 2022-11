Τεχνολογία - Επιστήμη

Βασιλακόπουλος για τριδημία: Πιθανή η διαδοχική νόσηση - Λίγοι θα έχουν δύο ιώσεις ταυτόχρονα

Τι είπε ο Καθ. Πνευμονολογίας για τους τρεις αναπνευστικούς ιούς και την αύξηση κρουσμάτων, την γρίπη και τον συγκυτιακό ιό RSV που απειλεί τα μικρά παιδιά.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε την Κυριακή ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αναφορικά με τις εξάρσεις στα κρούσματα αναπνευστικών ιώσεων και το ενδεχόμενο παράλληλης νόσησης και «τριδημίας».

Όπως επεσήμανε, τα προηγούμενα δύο χρόνια τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του κορονοϊού, είχαν κρατήσει σε χαμηλό επίπεδο τα κρούσματα άλλων ιώσεων, όμως «τώρα που δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα είναι πιο εύκολο να μεταδοθούν αυτές οι ιώσεις όπως η γρίπη, καθώς δεν υπάρχει ανεπτυγμένη ανοσία από πέρσι και πρόπερσι, οπότε υπήρχαν τα μέτρα για τον κορονοϊό».

«Λίγα άτομα θα έχουν ταυτόχρονα δύο ιώσεις, μπορεί όμως να είναι αλληλοδιάδοχες οι νοσήσεις από διαφορετικούς ιούς», σημείωσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Σημείωσε ακόμη πως «η γρίπη κλασικά ερχόταν στο τέλος του έτους, φέτος ξεκίνησε πιο νωρίς η επιδημία. Το “κλειδί” είναι κατά πόσον ο κόσμος θα ακολουθήσει τις οδηγίες των ειδικών και θα εμβολιαστεί».

«Δεν κάνει καθόλου κακό στα παιδιά μας να πάθουν ιώσεις. Το να πάθει ο γιός μου μια ιωσούλα, θα τον ταλαιπωρήσει για 1-2 ημέρες, αλλά στο τέλος ίσως να του κάνει και καλό, ως προς την εκπαίδευση του οργανισμού στις ιώσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον ιό RSV εξήγησε πως «χρειάζεται μεγάλη προσοχή κυρίως για τα παιδιά, καθώς ο ιός εισχωρεί στους πνεύμονες μέσω των βρόγχων, εισχωρώντας κυρίως στους μικρότερους εξ αυτών, οι οποίοι όμως στις περιπτώσεις των μικρών παιδιών αποτελούν σημαντικό μέρος του αναπνευστικού συστήματος τους, για αυτό και τα επηρεάζει σημαντικά».

«Η επιστήμη πάντα προχωράει. Φέτος έχουμε τις πρώτες δημοσιεύσεις και θα έχουμε σε λίγο καιρό εμβόλιο και για τους ανθρώπους και για τις εγκύους για να προστατεύσει και το κύημα που θα γεννηθεί», επεσήμανε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Σημειώνεται πως ο συγκυτιακός ιός RSV, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο κυρίως για τα παιδιά κάτω των 5 ετών, ειδικά τα βρέφη κάτω του 1 έτους, καθώς και για τους ενήλικες άνω των 65 ετών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν καταρροή, μειωμένη όρεξη, βήχα, φτέρνισμα, πυρετό και συριγμό. Αλλά στα νεαρά βρέφη, μπορεί να υπάρχει μόνο μειωμένη δραστηριότητα, εκνευρισμός και προβλήματα αναπνοής. Τα συμπτώματα της γρίπης, του SARS-CoV-2 και του RSV μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται. Αλλά το καθένα μπορεί να περιλαμβάνει αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τους ευάλωτους πληθυσμούς στο νοσοκομείο.

