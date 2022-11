Πολιτική

Αποστολάκης για Τουρκία: Να είμαστε έτοιμοι για όλα - Επέκταση στα 12 μίλια άμεσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο πρώην ΥΕΘΑ και πρώην Α/ ΓΕΕΘΑ για τις τουρκικές προκλήσεις, την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και τις σεισμικές έρευνες που ξεκινά η Ελλάδα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Πέμπτη ο πρώην Υπ. Εθνικής Άμυνας και πρώην Α/ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος προ ημέρων προκάλεσε αίσθηση και αντιδράσεις στην Τουρκία, μετά τις δηλώσεις του πως «στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο» στα ελληνοτουρκικά.

Όπως είπε ο κ. Αποστολάκης, «είναι λίγο παράξενο να λέει κάποιος το αυτονόητο και να γίνεται τόσο θέμα. Είπα αυτό που καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες, ότι ναι μεν λογικά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι ή να μην βολεύει και τον Ερντογάν να κάνει κάποια επιθετική ενέργεια. Όμως, δεν επικρατεί πάντα η λογική, το είδαμε στην περίπτωση της Ουκρανίας, ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ενέργεια. Δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι;».

«Το πότε θα πει κάποιος κάτι εξαρτάται από την στιγμή. Είμαστε σε μια στιγμή ρητορικής έντασης και προκλήσεων από την απέναντι πλευρά. Όλοι προσπαθούμε να δίνουμε εξηγήσεις του τύπου “α, τα κάνει για εσωκομματικούς λόγους και όταν γίνουν οι εκλογές θα τελειώσουν τα προβλήματα”. Δεν είναι έτσι», επεσήμανε ο Ευάγγελος Αποστολάκης, σημειώνοντας ακόμη πως ο Ερντογάν «έχει απλώσει πολύ το παιχνίδι και περιμένει πολλά πράγματα», όπως είπε, μεταξύ άλλων και σε ότι αφορά τα ενεργειακή στην ανατολική Μεσόγειο.

«Εμείς είμαστε επιθετικοί; Όταν ακούμε από τους απέναντι ότι “θα έρθουμε νύχτα” ή “θα σας πετάξουμε στην θάλασσα” ή ότι “ο πύραυλος Ταϊφούν φθάνει στην Αθήνα”, ποιος είναι ο επιθετικός;», αναρωτήθηκε ο ναύαρχος ε.α.

Σχετικά με την έναρξη των σεισμικών ερευνών στα ανοιχτά της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ο κ. Αποστολάκης ανέφερε πως «είναι μια ενέργεια της Κυβέρνησης που είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση, θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από καιρό», για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι «Τα συμφέροντα της χώρας είναι συγκεκριμένα. Σε τελική ανάλυση θα μπορούσαμε να σκεφθούμε ότι τώρα θα φθάναμε στο στάδιο της εξόρυξης (σημ: αν είχαν ξεκινήσει παλαιότερα οι έρευνες), ενώ τώρα είμαστε στην αρχή. Είναι κίνηση που δείχνει ότι η χώρα έχει αποφασίσει να υπερασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ένα εκ των οποίων είναι και η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων».

Ερωτηθείς για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο, ο πρώην Υπ. Άμυνας απάντησε «εγώ νομίζω ναι, είναι η ώρα. Έχουμε κάποια εργαλεία που αφήνονται στην δικιά μας την απόφαση, δεν πρέπει να συμφωνήσει κάποιος άλλος, όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων», προσθέτοντας πως πρέπει να γίνει η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια «τουλαχιστον νότια της Κρήτης και στην ανατολική Μεσόγειο, με την λογική να αυξήσουμε διαύλους επικοινωνίας και από τις δύο πλευρές. Νόμιζω είναι η ώρα, θα έπρεπε να είχε γίνει από καιρό».





Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – Λύτρας: Ενδείξεις για εκμετάλλευση κι άλλων παιδιών

Αγρίνιο - Ασέλγεια σε 4χρονο: Προφυλακιστέος ο 28χρονος

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών