Μαγνησία: Οξύ σε ιερέα που δέχεται και απειλές

Ακραία περιστατικά σε βάρος ιερέα, ο οποίος λειτουργεί εθελοντικά. Οι απειλές που τον οδήγησαν στην υποβολή παραίτησης και η αντίδραση της Μητρόπολης.

Στόχος επιθέσεων έχει γίνει ιερέας στον Άγιο Γεώργιο, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στη Μαγνησία, με αγνώστους να πετούν οξύ στο αυτοκίνητό του, αλλά και να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα.

Μετά την επίθεση με το οξύ «το ποτήρι ξεχείλισε» για τον ιερωμένο. Θορυβημένος απευθύνθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Ζήτησε από τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο προστασία, ενημερώνοντας για την πρόθεσή του να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με ανθρώπους, που βρίσκονται πολύ κοντά στην οικογένεια του ιερωμένου,, ο ιερέας φοβάται ακόμη και για τη ζωή του, αλλά και της οικογένειάς του.

Παντρεμένος με τέσσερα παιδιά νιώθει πλέον ότι είναι «παρείσακτος» και πως απειλείται η σωματική του ακεραιότητα και αναρωτιέται γιατί…

Η επιλογή του να υπηρετήσει την Εκκλησία και τον Χριστό εθελοντικά, δίχως μισθό, καθ’ ότι δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως ασφαλιστικός σύμβουλος, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα «ξυπνούσε» αισθήματα βιαιοπραγίας σε συνανθρώπους του.

Ιερουργεί στον Άγιο Γεώργιο Φερών περισσότερο από έναν χρόνο. Σύμφωνα με τους δικούς του ανθρώπους το περισσότερο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει την «εχθρική» συμπεριφορά ορισμένων. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Όσο περνούσε ο καιρός όμως η κατάσταση ξέφευγε. Άρχισε να δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα. «Αν δεν φύγεις από το χωριό, θα βρεις κακό μπελά», «δεν ξέρεις τι σε περιμένει», ήταν μερικές από τις απειλές, που εκτόξευσε με απόκρυψη άγνωστος σε ένα από τα τηλεφωνήματα που δέχθηκε ο ιερέας και όπως ήταν φυσικό τρομοκρατήθηκε.

Ενορίτες του χωριού επιβεβαίωσαν ότι ο ιερέας «έχει μπει στο στόχαστρο, διότι ορισμένοι θέλουν να απογοητευθεί και να φύγει από το χωριό». Δεν θέλησαν όμως να αναφερθούν σε περισσότερες λεπτομέρειες, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα θέμα, που «σκανδαλίζει» τους πιστούς και προσβάλλει την έννοια της θρησκευτικότητας, που πρέπει να διαπνέει όλους, όταν αναφέρονται στο πρόσωπο ενός εκπροσώπου της Εκκλησίας.

Ο ιερωμένος για τα απειλητικά τηλεφωνήματα που έχει δεχθεί, αλλά και για την επίθεση με το οξύ στο αυτοκίνητό του έχει ενημερώσει το Αστυνομικό Τμήμα στο Βελεστίνο, αλλά και τη δημοτική αρχή Ρήγα Φεραίου, ζητώντας τη συνδρομή τους, ώστε αφενός να εντοπιστούν οι δράστες, αφετέρου να επανέλθει η ηρεμία στο χωριό, το οποίο είναι ανάστατο με όσα συμβαίνουν.

Οι ίδιες καλά πληροφορημένες πηγές λένε ότι η Μητρόπολη Δημητριάδος είναι ιδιαίτερα θορυβημένη με το όλο θέμα. Μάλιστα δεν αποκλείεται, αν ο ιερέας επιμείνει στην παραίτησή του, καθώς του υποδείχτηκε να το ξανασκεφτεί, να μην αποστείλει άλλον ιερέα, όπερ σημαίνει ότι μπορεί στο χωριό να μην ξαναχτυπήσει η καμπάνα της εκκλησίας.

Πηγή: taxydromos.gr

