Πληθωρισμός: Επέστρεψε σε μονοψήφιο νούμερο τον Οκτώβριο

Φυσικό αέριο, μεταφορές, γαλακτομικά και αυγά, κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση.

Στο 9,1% διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον μήνα Οκτώβριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε τον Οκτώβριο και παρουσίασε μείωση 1,2% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους

Ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα είχε διαμορφωθεί στο 12%.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στο φυσικό αέριο κατά 68,4%, στις μεταφορές επιβατών με ταξί κατά 32,9%, στις μεταφορές επιβατών με αεροπλάνο κατά 30,6%, στις μεταφορές επιβατών με πλοίο κατά 26,7% και στα γαλακτοκομικά-αυγά κατά 24,2%.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Σε κοινή δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, τομεάρχη Οικονομικών και του Αλέξη Χαρίτση, τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρονται τα εξής:

«Η ακρίβεια εξακολουθεί να σαρώνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 9,1% και σε 12μηνη βάση στο 9,2%. Για τα νοικοκυριά των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, όμως, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη, απ’ ό,τι δείχνει ο σταθερά επί μήνες υψηλός γενικός δείκτης πληθωρισμού, καθώς οι αυξήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα, βασικά αγαθά και υπηρεσίες είναι σημαντικά μεγαλύτερες, υπερδιπλάσιες ακόμα και πολλαπλάσιες του γενικού δείκτη. Αυτή η πραγματικότητα έρχεται να προστεθεί στην ήδη καταρρακωμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών καθώς, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ μέχρι και τον Σεπτέμβριο:

Η απώλεια αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 750 ευρώ έφτανε έως και το 40%.

Από τον Απρίλιο 2022 και ύστερα η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού κυμαίνεται στο 19%.

Ενώ το α’ τρίμηνο του 2022, η μείωση του πραγματικού μέσου μισθού άγγιξε το 12%.

Η εμμονή της κυβέρνησης να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των εταιρειών ενέργειας, αντί να θέσει πλαφόν τιμών και κανόνες ελέγχου της αγοράς, η εμμονή της να μην μειώνει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τον ΕΦΚ στα καύσιμα, οδηγούν ευθέως σε ραγδαία φτωχοποίηση της κοινωνίας. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί τη μόνη διέξοδο».

Σε σχόλιο του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται:

«Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να τρέχει με υψηλούς ρυθμούς και από μήνα σε μήνα να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά, παρά τη σχετική μείωση του ετήσιου ρυθμού στο 9,1% για τον Οκτώβριο του 2022, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Είναι χαρακτηριστικό για το μέγεθος της επιβάρυνσης των νοικοκυριών και ιδίως των πιο ευάλωτων, που αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους στα βασικά είδη κατανάλωσης, ότι ο ρυθμός αύξησης κυμαίνεται μεταξύ 12% και 24,2%. Τα είδη αυτά με τις υπέρογκες αυξήσεις -όπως ψωμί και δημητριακά κατά 19,3%, γαλακτοκομικά και αυγά κατά 24,2%, κρέας κατά 17,3%, τα έλαια-λίπη κατά 16,6%, τα λαχανικά κατά 13,2%, τα λοιπά τρόφιμα 10,2% και τα είδη άμεσης κατανάλωσης του νοικοκυριού κατά 16,1%- συμπεριλαμβάνονται στο πολυδιαφημισμένο καλάθι του νοικοκυριού, που όπως αποδεικνύεται ήρθε να μονιμοποιήσει την ακρίβεια, σε μια ατελέσφορη προσπάθεια της κυβέρνησης να ρίξει στάχτη στα μάτια του δοκιμαζόμενου καταναλωτή καθώς αρνείται συστηματικά και αδυνατεί πολιτικά να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας».





