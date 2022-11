Κοινωνία

Φονική φωτιά στο Μάτι: Νέα αναβολή στην δίκη

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν ξανά πολλοί συγγενείς θυμάτων. Το ξέσπασμα ενός εκ των πυροπαθών.

Για τις 16 Νοεμβρίου διέκοψε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, που στοίχιζε τη ζωή σε 103 ανθρώπους.

Στη σημερινή συνεδρίαση, που διεξήχθη στην αίθουσα τελετών του Εφετείου, δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ακόμη 100 συγγενείς νεκρών, τραυματίες και πυρόπληκτοι. Οι υπόλοιποι 63 θα νομιμοποιηθούν στην επόμενη συνεδρίαση.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν ξανά πολλοί συγγενείς θυμάτων, όπως είχε συμβεί και μερικές ημέρες νωρίτερα όταν και πάλι υπήρξε διακοπή της δίκης.

Κατά την εκφώνηση των ονομάτων των μαρτύρων, ένας εκ των πυροπαθών, ο Γ. Φιλιππόπουλος, ο οποίος έχασε στην πυρκαγιά τις δίδυμες κόρες του και τους γονείς του φώναξε εμφανώς φορτισμένος: «Έχουμε την αξιοπρέπεια να έρθουμε εδώ σε αντίθεση με κάποιους άλλους. Περήφανο τέκνο του Φιλίππου και της Σοφίας, περήφανος γονιός της Βασιλικής και της Σοφίας».

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας οι πρώτοι 50 μάρτυρες.

Εν τω μεταξύ, για τις 27 Σεπτεμβρίου 2023 έχει αναβληθεί η δίκη του πρώην αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Ματθαιόπουλου, κατηγορούμενου για τα πλημμελήματα της παράβασης καθήκοντος και της απόπειρας παράνομης βίας, μετά από μήνυση του πυραγού Δημήτρη Λιότσου, πραγματογνωμόνα της Εισαγγελίας στην έρευνα για την πυρκαγιά στο Μάτι. Ο αξιωματικός κατηγορεί τον τότε αρχηγό του Σώματος για προσπάθεια παρεμβάσεων στο έργο που του είχε ανατεθεί από την Εισαγγελία και πιέσεων που είχε δεχθεί από τον κ. Ματθαιόπουλο με σκοπό τη συγκάλυψη ευθυνών για την διαχείριση της κατάστασης στο Μάτι από την Πυροσβεστική.

