Οικονόμου – ενεργειακό κόστος: Η Ελλάδα μεταξύ των φθηνότερων ευρωπαϊκών χωρών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η χώρα μας έχει θέσει ως στόχο της να κατακτήσει σύντομα ενεργειακή αυτάρκεια και αυτοδυναμία».

«Η κυβέρνηση έχει εκπονήσει και πραγματοποιεί ένα λεπτομερές και άρτιο σχέδιο μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η έμπρακτη κατοχύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και προσφέρονται νέες γεωστρατηγικές και οικονομικές δυνατότητες στην Ελλάδα. Η χώρα μας έχει θέσει ως στόχο της να κατακτήσει σύντομα ενεργειακή αυτάρκεια και αυτοδυναμία γεγονός που θα μας επιτρέψει να κινηθούμε στο μέλλον με διαφορετικό τρόπο σε κάθε επίπεδο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η κυβέρνηση πραγματώνει ένα όραμα δεκαετιών και προσπαθεί να απαντήσει στις τεράστιες διεθνείς κρίσεις και στις προκλήσεις που υπάρχουν με έργα, με πράξεις και όχι με ασυνάρτητες τοποθετήσεις», συνέχισε.

«Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησαν σήμερα αμέσως μετά τη σχετική προαναγγελία του πρωθυπουργού, όπως είπε, σεισμικές έρευνες για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα δύο οικόπεδα τα οποία βρίσκονται νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, από την ExxonMobil. Εκδόθηκε ήδη -από την περασμένη Δευτέρα από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης- η σχετική NAVTEX και το πλοίο SANCO SWIFT. Το πλοίο, βρίσκεται νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης, έκανε ήδη τις αναγκαίες δοκιμές και ξεκινά ήδη τις έρευνες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του πρωθυπουργού για επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και των επιτυχημένων γεωφυσικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2022 στο Κεντρικό και στο Νότιο Ιόνιο, και αφορά στην εξερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου, με την πραγματοποίηση τρισδιάστατων γεωφυσικών ερευνών στο Βόρειο Ιόνιο (Block 2) και δισδιάστατων γεωφυσικών ερευνών στις παραχωρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Σημειώνεται ότι μετά τη συλλογή και επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα γεωλογικά μοντέλα και άλλα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, θα ακολουθήσει επιλογή και ιεράρχηση στόχων για διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαγωνιστική διαδικασία για τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης.

Η έναρξη των ερευνών αυτών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην κυβερνητική στρατηγική για την αξιοποίηση των όποιων πόρων φυσικού αερίου της Ελλάδας, της προσπάθειας για ενεργειακή μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μείγμα και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας τη ίδιας, αλλά και της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον Απρίλιο την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος για τη διερεύνηση των δυνητικών αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας και την επέκταση του σκοπού της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ)».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι έρευνες για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι η Ελλάδα και τον μήνα που μας πέρασε ήταν στις φθηνότερες χώρες σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά.

Τόνισε ότι σε πλήρη αντίθεση με όσα επίμονα αναμασά ο ΣΥΡΙΖΑ «η Ελλάδα είχε τον Οκτώβριο -σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Ενέργειας (HEPI)- τη δεύτερη φθηνότερη τιμή, ανάμεσα σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Συγκεκριμένα: Η μέση τιμή της κιλοβατώρας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 25,37 λεπτά ανά KWh, στη Δανία στα 68,44, στην Ολλανδία στα 67,50, στην Ιταλία στα 64,95 και στο Βέλγιο στα 57,53 λεπτά. Η τιμή λιανικής στα κυμαινόμενα τιμολόγια της Ισπανίας ήταν κατά 39% ακριβότερη σε σχέση με την Ελλάδα και της Πορτογαλίας κατά 6% ακριβότερη».

Υπογράμμισε πως «τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι άμεσες επιδοτήσεις της κυβέρνησης και συγκεκριμένα ο μηχανισμός ανάκτησης των υπερεσόδων από τους παραγωγούς και της διάθεσής τους στους καταναλωτές μειώνει δραστικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών».

Συγκεκριμένα ανέφερε, «Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο για τους οικιακούς καταναλωτές, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 17η θέση, σε σύνολο 28 χωρών. Η τιμή στην Ελλάδα τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στα 12,35 λεπτά ανά KWh, χαμηλότερα από τη μέση τιμή της Ε.Ε., η οποία είναι στα 18 λεπτά ανά KWh. Η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αποκλιμάκωσης των τιμών του φυσικού αερίου τον Οκτώβριο, σε ποσοστό 55%, σε αντίθεση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Ιταλία και την Πορτογαλία, που σημείωσαν μεγάλες αυξήσεις». Πρόσθεσε επίσης ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας.

Ο κ. Οικονόμου πέρασε στη συνέχεια στο καλάθι του νοικοκυριού αφού πρώτα ανέφερε ότι με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ ο πληθωρισμός έπεσε στο 9,1 από 12,2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Τόνισε πως συμπληρώθηκε χθες Τετάρτη μια εβδομάδα από την εφαρμογή της πρωτοβουλίας το «καλάθι του νοικοκυριού» με τα πρώτα δείγματα να είναι θετικά, καθώς παρατηρήθηκε σε πολλές περιπτώσεις μείωση τιμών και σε άλλες προσθήκη επιπλέον προϊόντων πέραν των προβλεπόμενων.

«Από τα 644 προϊόντα, 101 προϊόντα έχουν μείωση τιμής, 544 έχουν τις ίδιες τιμές και σε δύο μόνο προϊόντα ανέβηκαν οι τιμές τους.

Ωστόσο, παρατηρήθηκαν σε λίγες περιπτώσεις αρρυθμίες που αφορούσαν είτε την ανεπαρκή σήμανση είτε τη γρήγορη εξάντληση ορισμένων προϊόντων που υπάρχουν στο καλάθι. Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχωρά -με τροπολογία- σε δύο βελτιωτικές ρυθμίσεις που αφορούν στην ευκρινέστερη σήμανση και την εξασφάλιση της επάρκειας των προϊόντων που μπαίνουν στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Ειδικότερα τα super market θα είναι υποχρεωμένα να τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στο χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επίσης, τα super market θα είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» βρίσκονται στο κατάστημά τους σε επάρκεια και διατίθενται συνεχώς».

Στο σημείο αυτό είπε ότι η κυβέρνηση αναγιγνώσκει τα κοινωνικά προβλήματα, αισθάνεται και παρακολουθεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών και τόνισε ότι δεν θα σταματήσει να αξιοποιεί κάθε εργαλείο που υπάρχει στη μάχη ενάντια στην ακρίβεια.

Ακολούθως αναφέρθηκε σε μια σημαντική εξέλιξη που όπως είπε πιστοποιεί ότι η χώρα μας αλλάζει. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας έκανε χθες την τιμή να θέσει την Ελλάδα επικεφαλής σε μια μικρή πιλοτική task force με σκοπό την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και τεκμηρίωσης στην εφαρμοσμένη πολιτική. Υπογράμμισε ότι η επιλογή δεν έγινε τυχαία αλλά οφείλεται στο ότι από το 2019 και μετά η ελληνική κυβέρνηση έχει επενδύσει σε ένα νέο μοντέλο επιτελικής διακυβέρνησης.

