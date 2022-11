Κοινωνία

Δίκη Ινδαρέ: Αθώοι λόγω αμφιβολιών οι κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολιάστηκε το αποτέλεσμα της δίκης του σκηνοθέτη και των δύο παιδιών του, για τα επεισόδια στην διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για την εκκένωση κατάληψης, στο Κουκάκι.

Της Λίας Κοντοπούλου

Αθώους λόγω αμφιβολιών κήρυξε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τον σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ και τους δυο γιους του, για τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν κατά την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης, στο Κουκάκι, τον Δεκέμβριο του 2019.

Δικαιωμένος δηλώνει ο Δημήτρης Ινδαρές μετά από την απόφαση του δικαστηρίου, σχετικά με την κατηγορία που αντιμετώπιζε ό,τι βιαιοπράγησε εναντίον των αστυνομικών, που είχαν βρεθεί στην ταράτσα του σπιτιού του, κατά την επιχείρηση της εκκένωσης της κατάληψης σε διπλανό κτήριο.

Το δικαστήριο ομόφωνα αθώωσε λόγω αμφιβολιών και τους δυο γιους του σκηνοθέτη, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί ότι συμμετείχαν στην κατάληψη και χτύπησαν τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τους συλλάβουν.

Η Εισαγγελέας της έδρας εντόπισε αντιφάσεις στις καταθέσεις των αστυνομικών, σε σχέση με το βιντεοληπτικό υλικό που έδειχνε τους νεαρούς να βρίσκονται στο μπαλκόνι του σπιτιού τους και όχι στο υπό κατάληψη κτήριο και στάθηκε στην ανυπαρξία ενοχοποιητικών στοιχείων από τα ευρήματα της κατ’ οίκον έρευνας και της εξέτασης DNA.

Στην αγόρευσή της επέρριψε ευθύνες στην Αστυνομία, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως «Οι τρεις κατηγορούμενοι με απόλυτη βεβαιότητα δεν τέλεσαν αυτές τις πράξεις. Έγιναν θύματα μιας τυφλής, ωμής και αυθαίρετης αστυνομικής βίας και χρησιμοποιήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις για να καλύψουν την παταγώδη αποτυχία της επιχείρησης. Έγιναν τα εξιλαστήρια θύματα».

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί μόνο ο σκηνοθέτης και οι δυο γιοι του στην ταράτσα του σπιτιού τους, με τους καταληψίες του διπλανού κτηρίου να καταφέρνουν να διαφύγουν.

Ο σκηνοθέτης είχε μηνύσει τους αστυνομικούς για υπέρμετρη βία, όμως αυτό το σκέλος της υπόθεσης είχε τεθεί στο αρχείο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Τσοχατζόπουλος: λεηλάτησαν το σπίτι στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου (εικόνες)

Γνωστός Tik Toker συνελήφθη για παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών

Τροχαίο: Νεκρός 19χρονος οδηγός μηχανής