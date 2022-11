Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: μπαραζ παραβιάσεων από τουρκικά αεροσκάφη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Για ακόμη μία ημέρα, η Τουρκία προέβη σε δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας τόσο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όσο και με μαχητικά F-16.

Όλα αυτά, ενώ έχουν ξεκινήσει οι σεισμικές έρευνες για φυσικό αέριο στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, η Άγκυρα προχώρησε σε 69 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου σήμερα Πέμπτη (10/11). Οι 62 έγιναν από τουρκικό drone και οι υπόλοιπες 7 από έξι τουρκικά μαχητικά F-16 τα οποία κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Υπερπτήση καταγράφηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/11) και συγκεκριμένα, στη νήσο Κανδελιούσσα. Η νυχτερινή υπερπτήση πραγματοποίησε τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) το οποίο πέταξε στα 19.000 πόδια.

Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη επίσης σε 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Τσοχατζόπουλος: λεηλάτησαν το σπίτι στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου (εικόνες)

Γνωστός Tik Toker συνελήφθη για παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών

Αγρίνιο: Σκύλος τραυμάτισε σοβαρά παιδί - Διακομίστηκε στην Πάτρα