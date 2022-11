Πολιτική

Μητσοτάκης - Συντάξεις: Η αύξηση θα είναι πάνω από 7% το 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την πρόοδο στην εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων."Το 2021 ήταν έτος ρεκόρ για τον ΕΦΚΑ" δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Για σημαντικό επίτευγμα και για πολιτική με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων. Ο πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του στην εκδήλωση του υπουργείου εργασίας ανέφερε ότι η επιλογή του στο πρόσωπο του Κωστή Χατζηδάκη για το συγκεκριμένο υπουργείο δικαιώθηκε στο ακέραιο και έδωσε συγχαρητήρια σε όλη την ηγεσία του υπουργείου.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το τεράστιο εγχείρημα δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο και πως τα συμπεράσματα είναι τρία. Πρώτον ότι το κράτος μπορεί να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα για την ταχύτερη υλοποίηση δημοσίων πολιτικών. Δεύτερον, ότι δεν πάμε πουθενά χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας και τρίτον ότι μπορούμε να προχωράμε σε αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί ο πυρήνας του κράτους για να παράγουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του ΕΦΚΑ κάτι που επέφερε, όπως υπογράμμισε, εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σημείωσε ότι μια στις έξι κύριες συντάξεις σήμερα εκδόθηκαν τους τελευταίους 22 μήνες και πλέον μπορούμε να εκδίδουμε κύριες συντάξεις σε διάστημα δυο μηνών.

Παράλληλα χαρακτήρισε επανάσταση τον αριθμό 1555 υπογραμμίζοντας πως και αυτή η πολιτική δεν έχει κομματικό ή ιδεολογικό χρώμα.

Για το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων τόνισε ότι είναι πολιτική με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα και αναρωτήθηκε πως ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι για 2-3 χρόνια μέχρι να βγει η σύνταξή τους.

«Είναι πολιτική με ουσιαστικό κοινωνικό πρόσημο στήριξης των πιο αδύναμων», ανέφερε σημειώνοντας πως το 2019 η κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση ήταν τραγική.

Αναφερόμενος και στο πρόβλημα του πληθωρισμού το οποίο είπε είναι εισαγόμενο, ανέφερε ότι το υπουργείο εργασίας στηρίζει τους συνταξιούχους πολύ ουσιαστικά.

Επ’ αυτού ανέφερε την αύξηση πάνω από 7% από 1.1.2023 στις συντάξεις, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ το Δεκέμβριο για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Να σημειωθεί ότι τους τελευταίους 21 μήνες εκδόθηκαν περισσότερες από 470.000 συντάξεις και έχει ήδη εκκαθαριστεί το 85% των αιτήσεων για το 2022. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει πλέον περισσότερες από 1.250 συντάξεις την ημέρα, ενώ το 2019 δεν ξεπερνούσε τις 500 απονομές.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και είπε: όταν κάλεσα τον Κωστη Χατζηδάκη το 2021 υπήρξε μια παύση "Κωστή είσα εκεί; όλα εντάξει; Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή" και αυτό που σκέφτηκα για να ελαφρύνω το κλίμα ήταν να του πω ότι δεν κινδυνεύεις να σου πέσουν τα μαλλιά. Και σήμερα λέω ότι η επιλογή μου έχει δικαιωθεί.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους υπαλληλους του ΕΦΚΑ για την εθνική αυτή προσπάθεια και ζήτησε να κρατηθούν τρία συμπεράσματα ως υποδείγματα καλών πρακτικών τονίζοντας ότι το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο.

Ιδεολογικό πρόσημο μπορεί να υπάρχει αν υποστηρίζουμε ή δεν υποστηρίζουμε την έννοια του κεφαλαιοποιητικού συστηματος για τις επικούρικες συντάξεις είπε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για μια πρόχειρη συγκρότηση του ΕΦΚΑ.

Χατζηδάκης: Τελειώσαμε με τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις

Από την πελυρά του, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, το 2021 ήταν έτος ρεκόρ για τον ΕΦΚΑ, καθώς εκδόθηκαν 225.000 συντάξεις, ενώ το 2019 είχαν εκδοθεί μόλις 123.000 (αύξηση 83%). «Το 2022 αναμένεται να φτάσουμε στις 280.000 απονομές. Μέσα σε 22 μήνες, εκδόθηκαν πάνω από 470.000 συντάξεις. Το 1/6 δηλαδή των συνταξιούχων έγιναν συνταξιούχοι, μόλις τα τελευταία δύο χρόνια» σημείωσε.

Εκκαθαρίστηκε το στοκ των εκκρεμοτήτων της περιόδου 2016-2021

Πλέον, όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, «έχει εκκαθαριστεί το στοκ των εκκρεμοτήτων της περιόδου 2016-2021, με εξαίρεση ορισμένες εξαιρετικά προβληματικές περιπτώσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους θα ήταν ακόμη και παράνομο να εκδοθούν στην παρούσα φάση. Επίσης, έχει ήδη εκδοθεί το 85% των συντάξεων, οι αιτήσεις των οποίων υποβλήθηκαν μέσα στο 2022.

Μειώθηκε ο μέσος χρόνος έκδοσης μίας σύνταξης

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, «πλέον, ο e-ΕΦΚΑ μπορεί και εκδίδει πάνω από 1.250 συντάξεις την ημέρα από 500 συντάξεις που εκδίδονταν το 2019, ενώ ο μέσος χρόνος έκδοσης μίας σύνταξης που υποβλήθηκε το 2022, μειώθηκε στους δύο μήνες από 18 μήνες που απαιτούνταν για μία αίτηση συνταξιοδότησης το 2019».

«Είναι μία εντυπωσιακή αποκλιμάκωση που μας κατατάσσει επιτέλους ανάμεσα στις σύγχρονες χώρες του δυτικού κόσμου, που σέβονται τον πολίτη και δεν τον ταλαιπωρούν με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και υπερημερίες. Όλα αυτά - οφείλω να το πω - έγιναν πράξη με 900 λιγότερους υπαλλήλους. Πέραν από προσλήψεις, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα αποτελεσματικό management, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν καλά τη δουλειά τους και αυτό το πετύχαμε στον e-ΕΦΚΑ» σχολίασε ο κ. Χατζηδάκης.





Η διαδρομή, μέχρι την εκκαθάριση των εκκρεμών κύριων συντάξεων

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο υπουργός Εργασίας υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση πάνω από 1 εκατομμύριο εκκρεμείς συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το πρόβλημα της εκκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων ήταν αρκετά περίπλοκο, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τη φύρδην μίγδην συγχώνευση των πρώην Ταμείων, που το καθιστούσε ακόμα πιο σύνθετο, αλλά και τις πάνω από 30.000 ξεχασμένες αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί.

«Από την πρώτη στιγμή, που ήρθα στο υπουργείο, κατάλαβα πως πρέπει άμεσα να εφαρμόσουμε πολιτικές "έξω από το κουτί"», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι το αίτημα για παραπάνω προσλήψεις υπαλλήλων από μόνο του δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. «Από την πρώτη στιγμή, λειτουργήσαμε με μία αντίληψη σύγχρονου management, με στόχο να δημιουργήσουμε έναν νέο μηχανισμό απονομής συντάξεων απαλλαγμένο από τις παθογένειες του παρελθόντος. Υλοποιήσαμε πολιτικές ριζοσπαστικές» συμπλήρωσε ο υπουργός Εργασίας, ο οποίος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που αντιμετώπισε σε αυτή την προσπάθεια.

Ενδεικτικά, σημείωσε ότι υπήρξαν αντιδράσεις για τη θέσπιση των προκαταβολών συντάξεων για εκείνους τους εν αναμονή συνταξιούχους που περίμεναν για 1, 2 ή και 3 χρόνια, τη σύνταξή τους, για τον θεσμό των πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων, οι οποίοι εκδίδουν συντάξεις σε λιγότερο από 60 ημέρες, για τη διαδικασία των συντάξεων fast track, καθώς και για το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, όπου αναβαθμίζει συνολικά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, άρα και τον μηχανισμό έκδοσης συντάξεων.

«Εμείς, παρόλα αυτά, προχωρήσαμε με αποφασιστικότητα στον στόχο» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, απαριθμώντας τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, όπως είναι η ομάδα έργου που θα αναλάμβανε την επίβλεψη της αποκλιμάκωσης και η δημιουργία του ηλεκτρονικού Πύργου Ελέγχου, με στόχο την παρακολούθηση όλων των εκκρεμοτήτων ανά την Ελλάδα, αλλά και της προόδου του κάθε εισηγητή και της κάθε διεύθυνσης. Πλέον, ο ΕΦΚΑ ξέρει πόσες συντάξεις εκδίδει ο κάθε υπάλληλος, ποιος καθυστερεί και ποια διεύθυνση απονομών υπερκαλύπτει τους στόχους.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε το υπουργείο επένδυσε στον ανθρώπινο παράγοντα και δόθηκαν οικονομικά και ηθικά κίνητρα στους υπαλλήλους, προκειμένου να αυξήσουν την απόδοσή τους. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς βραβεύθηκαν, πριν από λίγους μήνες, για την απόδοσή τους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι ο ΕΦΚΑ κινείται πλέον σε τροχιά δυναμικής επίλυσης των παθογενειών που συσσωρεύτηκαν εν τη γενέσει του και πρέπει να τονίσω πως ο ΕΦΚΑ δεν είναι μόνο συντάξεις. «Έχει ως αποστολή και την καθημερινή εξυπηρέτηση 6,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων για θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά και για μία σειρά από κοινωνικές παροχές και σε αυτό το κομμάτι λειτουργήσαμε επιθετικά και με γνώμονα τον ανυπεράσπιστο πολίτη. Δημιουργήσαμε τον ενιαίο αριθμό εξυπηρέτησης 1555, όπου και γι' αυτόν υπήρχαν στην αρχή αντιδράσεις. Μέσα σε λιγότερο από 1,5 χρόνο λειτουργίας, εξυπηρέτησε 3,5 εκατομμύρια κλήσεις πολιτών. Θέσαμε σε λειτουργία, μόλις τα τελευταία τρία χρόνια, πάνω από 35 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν η θέσπιση των Ψηφιακών ΚΕΠΑ.

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με την αποκλιμάκωση των επικουρικών συντάξεων. Συνεχίζουμε με τη διαρκή βελτίωση του 1555, αλλά και την αλλαγή της εικόνας του ΕΦΚΑ συνολικά, με επιπλέον ψηφιακές υπηρεσίες, με καλύτερες υποδομές στα υποκαταστήματα και με τη δημιουργία εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΤτΕ: “καμπανάκι” για τα στεγαστικά δάνεια

Υποκλοπές - Πλεύρης: ο Τσίπρας δείχνει να γνωρίζει στοιχεία για το Predator

Γάμος με… πάντα: Γαμπρός και κουμπάρος “άλλαξαν θέση” (βίντεο)