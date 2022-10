Οικονομία

Χατζηδάκης: Αύξηση συντάξεων σχεδόν για όλους - “Τροχάδην” για επικουρικές και εφάπαξ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει “να βάλει φρένο” για την 12χρονη στον Κολωνό. Τι ανέφερε στην εκπομπή “Στούντιο με Θέα” για τις εκκρεμείς συντάξεις και τα εκκρεμή εφάπαξ, αλλά και την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Εργασίας.

Συνομιλώντας με την Φαίη Μαυραγάνη, ο Κωστής Χατζηδάκης, κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης, είπε πως η υπόθεση «ξεπερνά κάθε φαντασία» και ότι «χρέος των Αρχών είναι να ερευνήσουν και να αποκαλύψουν όλα».

Παράλληλα ωστόσο επεσήμανε πως «δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε τέτοια θέματα, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι “η ΝΔ είναι κόμμα βιαστών”. Υπάρχουν και ήρεμες φωνές στον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να βάλουν φρένο».

Σχετικά με τις αυξήσεις στις συντάξεις, στον απόηχο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των συνταξιούχων, την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως «το 94,6% των συνταξιούχων θα πάρει αύξηση», λέγοντας -μεταξύ άλλων- πως «με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, θα δουν αύξηση 750.000 συνταξιούχοι, δηλαδή 1 στους 2 συνταξιούχους θα πάρουν επιπλέον μία σύνταξη», ενώ σημείωσε ότι «Θα δουν αυξήσεις και πολλοί που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά».

Σε ότι αφορά την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων και των εφάπαξ, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως «τρέχει» με γοργούς ρυθμούς η εκκαθάριση των κύριων συντάξεων, το ίδιο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τις επικουρικές συντάξεις. Για τα εφάπαξ του Δημοσίου, για τα οποία υπάρχει αναμονή πολλών μηνών ή και κάποιων ετών σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Υπ. Εργασίας είπε πως «έχουν μείνει λίγα εφάπαξ. Τώρα θα τα πάρουν. Είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου για τις συντάξεις του Δημοσίου και τα εφάπαξ για να βγουν».

Για τις επικουρικές συντάξεις είπε ότι «Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με μικρές εξαιρέσεις, θα έχουν αντιμετωπιστεί οι κύριες συντάξεις. Από εδώ και πέρα θα “τρέξουμε” γρήγορα και τις επικουρικές Είναι θέμα μηνών!».

«Με τα ψηφιακά ΚΕΠΑ δεν υπάρχει απλώς μια υπηρεσία. Από εδώ και πέρα θα πιστοποιείται ο πολίτης με μια ηλεκτρονική αίτηση και αυτή θα ισχύει για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία», είπε ο κ. Χατζηδάκης

«Από τον Ιανουάριο του 2021 που πήγα στο Υπουργείο Εργασίας έχουν εκδοθεί πάνω από 420.000 συντάξεις. Δεν είναι και μικρός αριθμός σε σχέση με τα 2 εκατομμύρια συνταξιούχους», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας έτσι, όπως είπε, στις επικρίσεις που ακούγονται

Σχετικά με την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, είπε ότι θα ξεκινήσει η διαβούλευση μετά την Πρωτοχρονιά και η αύξηση θα δοθεί από την 1η Μαΐου, τονίζοντας πως «η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι ουσιαστική».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης: σύλληψη 33χρονου που βίασε την 12χρονη τουλάχιστον δύο φορές

Βόλος: Πέθανε 24χρονη που είχε καταρρεύσει σε πιτσαρία

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Το “τελευταίο αντίο” στον Ολυμπιονίκη