Ντρισμπιώτη: Σε αναζήτηση νέου προπονητή

Μετά από περίπου 3 χρόνια, η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης, ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον πολύπειρο Ναπολέων Κεφαλόπουλο.

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν πλέον η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και ο Ναπολέων Κεφαλόπουλος, καθώς δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία ανάμεσα στην δις πρωταθλήτρια Ευρώπης και τον έμπειρο προπονητή του βάδην, η οποία άρχισε το 2019. Έτσι, η 38χρονη αθλήτρια από την Καρδίτσα βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέου προπονητή, προκειμένου να διεκδικήσει τους επόμενους στόχους στην καριέρα της.

Υπό την καθοδήγηση του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου, η Ντρισμπιώτη κατετάγη πέρυσι όγδοη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ενώ ήταν πρώτη στα 35 χιλιόμετρα βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων.

Μέσα στο 2022 έφτασε σε πολύ σπουδαίες διακρίσεις, καθώς πανηγύρισε τη δεύτερη θέση στο ομαδικό των 20 χιλιομέτρων βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ομάδων και την έκτη θέση στα 20 χιλιόμετρα, ήταν τέταρτη στα 35 χιλιόμετρα βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξήχθη τον Ιούλιο στο Όρεγκον, ενώ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 20 και τα 35 χιλιόμετρα βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη τον Αύγουστο στο Μόναχο.

