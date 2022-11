Υγεία - Περιβάλλον

Ιταλία: 100χρονη έγινε δότρια ήπατος

Το ρεκόρ που έσπασε η υπερήλικη και η διαδικασία για τη μεταμόσχευση.

Το ήπαρ μιας 100χρονης μεταμοσχεύθηκε επιτυχώς σε ασθενή στην Ιταλία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Υγείας. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε μεταμόσχευση οργάνου από δότη τόσο προχωρημένης ηλικίας.

Η μεταμόσχευση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο San Giovanni di Dio στη Φλωρεντία, αλλά έγινε γνωστή την Παρασκευή.

Η δότρια, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή λίγο πριν από τη μεταμόσχευση, θα γινόταν 101 ετών τον Ιανουάριο. Το ήπαρ της δόθηκε σε ασθενή που βρισκόταν σε λίστα αναμονής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Πίζας.

Η διαδικασία, που ξεκίνησε με τον θάνατο της δότριας και ολοκληρώθηκε με τη μεταμόσχευση ήπατος στον ασθενή, διήρκησε λιγότερο από 24 ώρες, σύμφωνα με αξιωματούχους του ιταλικού υπουργείου Υγείας.

Το προηγούμενο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ηλικία δότη οργάνων ήταν τα 97 έτη.

Τα στοιχεία της δότριας και του λήπτη δεν έγιναν γνωστά λόγω της νομοθεσίας για το ιατρικό απόρρητο.

