Πολιτισμός

Ουκρανία – Μπάνκσι: Έκανε γκράφιτι σε βομβαρδισμένο σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός άγνωστος καλλιτέχνης έκανε και ακόμα μία μυστηριώδη εμφάνιση, αυτήν τη φορά σε προάστιο του Κιέβου.

Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης γκράφιτι Μπάνκσι (Banksy) επιβεβαίωσε εμμέσως ότι είναι δική του η τοιχογραφία που εμφανίστηκε πρόσφατα σε προάστιο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Χθες Παρασκευή, ο Μπάνκσι ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες του γκράφιτι σε ένα κατεστραμμένο σπίτι, με τη λεζάντα «Μποροντιάνκα, Ουκρανία». Η Μποροντιάνκα είναι προάστιο του Κιέβου που βομβαρδίστηκε ανηλεώς στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Το γκράφιτι απεικονίζει ένα κορίτσι που επιχειρεί κατακόρυφο, σε έναν τοίχο που στέκει ακόμη όρθιος στο βομβαρδισμένο σπίτι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Banksy (@banksy)

Η δημοσίευση εικόνων γκράφιτι στον λογαριασμό του Μπάνκσι στο Instagram εκλαμβάνονται ως επιβεβαίωση του μυστηριώδους καλλιτέχνη - η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη - για την πατρότητα του έργου.

Ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης έχει ταξιδέψει στο παρελθόν σε περιοχές όπου μαίνονται συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Παπίκιο Όρος: Η καταστροφή σε χάρτη

Τζανάκης για γρίπη: Μην την παίρνουμε αψήφιστα

Ουκρανία - Κουλέμπα: “Συνεχίζεται ο πόλεμος μετά την απελευθέρωση της Χερσώνας”