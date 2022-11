Οικονομία

Τσακλόγλου για συντάξεις: Τον Ιανουάριο θα υπολογιστεί η αύξηση

Ο υφυπουργός Εργασίας απάντησε σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με τις συντάξεις και τους μισθούς.

Το μισό του πληθωρισμού και του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης προβλέπει ο νόμος, για την αύξηση των συντάξεων, εξήγησε ο υφυπουργός Εργασίας, Παναγιώτης Τσακλόγλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Αν και απέφυγε να απαντήσει στο επακριβές ποσοστό της αύξησης, είπε πως υπολογίζεται μεταξύ 7,5-8% υπολογίζεται το νούμερο.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό θα υπολογιστεί από 1ης Ιανουαρίου και θα φανεί μετά από περίπου δύο μήνες.

Για την προσωπική διαφορά ο Παναγιώτης Τσακλόγλου είπε πως, η αρχική πρόβλεψη του νόμου ήταν ότι θα διαρκέσει μέχρι το 2019 και θα πάρει καιρό ακόμα έως ότου ισοσκελιστούν οι διαφορές..

«Καταφέραμε και ρίξαμε τις εκκρεμείς συντάξεις στις περίπου 34.000 και από αυτές οι 95000 είναι δύσκολες περιπτώσεις», τις οποίες έχει αναλάβει ειδική ομάδα και υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ ότι, «μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες να έχουν ολοκληρωθεί οι συντάξεις του 2022».

«Οι παράλληλες βγαίνουν σταδιακά, έχουν αρχίσει και εκκαθαρίζονται. Μέσα στο εξάμηνο της χρονιάς ίσως και στο τρίμηνο να έχουν εκκαθαριστεί», απάντησε σε σχετικό ερώτημα ο υφυπουργός Εργασίας.

Τέλος, σχετικά με τις αυξήσεις στους μισθούς, είπε πως γίνονται εμμέσως στο Δημόσιο, ενώ στον ιδιωτικό τομέα οι διαδικασίες για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ξεκινούν από 1ης Ιανουαρίου.





