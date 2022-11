Οικονομία

Σταϊκούρας: 3η αύξηση κατώτατου μισθού το 2023

Πότε αναμένεται η αύξηση του κατώτατου μισθού και τι ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών για τις αυξήσεις των συντάξεων.



Οι αυξήσεις συντάξεων πάνε σε 2,3 εκατ. συμπατριώτες μας, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα είναι χαμηλοσυνταξιούχοι τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Αυξήσεις περίπου 7,5% για ένα μεγάλο τμήμα των συνταξιούχων, και τρίτη αύξηση κατώτατου μισθού το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους, ανακοίνωσε μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο Χρήστος Σταϊκούρας.

«Εκτιμώ ότι οι αυξήσεις των συντάξεων θα είναι περίπου στην περιοχή του 7,5%. Οι αυξήσεις προκύπτουν από το άθροισμα του 50% του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ από το ΥΠΟΙΚ θα είναι λίγο πιο συντηρητικές από της Κομισιόν. Στον δε πληθωρισμό θα τείνει προς το 10%, δηλαδή βγαίνει ένα αποτέλεσμα περίπου 7,5%» αποσαφήνισε.

Έχουμε, υπενθύμισε, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους που είναι μόνιμο μέτρο. Οι συνταξιούχοι, ένα τμήμα σημαντικό πάνω από 1 εκατ., θα πάρουν επιταγή ακρίβειας φέτος, ένα μεγαλύτερο ποσοστό συνταξιούχων θα έχει μόνιμη αύξηση στην περιοχή του 7,5% και έχουμε και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για 500.000 συνταξιούχους. «Πρόκειται για γενναίες, μόνιμες παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους» σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Ταυτόχρονα μειώνουμε μόνιμα φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο της κοινωνίας, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, και παρεμβαίνουμε, όχι με μόνιμα μέτρα, στο σκέλος των δαπανών για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όσο κρατά η ενεργειακή κρίση τόνισε.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας διευκρίνισε ότι οι διαδικασίες για την τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού θα αρχίσουν στις αρχές του έτους. Όπως ανακοίνωσε, «στο πρώτο εξάμηνο του 2023 θα νομοθετήσουμε την τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού».

Για το επίδομα θέρμανσης ανέφερε ότι φέτος είναι 300 εκατ. ενώ πέρυσι ήταν 170 εκατ. ευρώ. Έχουμε την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης που είναι άλλα 300 εκατ. ευρώ, και 800 εκατ. της επιταγής ακρίβειας, δηλαδή πάνω από 1 δισεκ. ευρώ θα εισέλθουν έμμεσα ή άμεσα στο πορτοφόλι του πολίτη έως το τέλος της χρονιάς. Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 9 Δεκεμβρίου.

«Στις επιστρεπτέες προκαταβολές δώσαμε 8,5 δισεκ. ευρώ, άρα το πρώτο ουσιώδες θέμα που λύσαμε είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα πληρώνει ένα πολύ μικρό ποσό της επιστρεπτέας που πήρε. Κουρεύτηκαν τα 2/3 της επιστρεπτέας. Κάνουμε ορθολογική οικονομική πολίτικη που θα μας οδηγήσει το 2023 σε παραπάνω έσοδα από δαπάνες» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες σημείωσε ότι κάθε πολίτης πρέπει να είναι ικανοποιημένος, γιατί πρωταρχικά η χώρα αξιοποιεί τον πλούτο της. Πρέπει και να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια, και το τρίτο σε σπουδαιότητα είναι το οικονομικό κομμάτι παρατήρησε.

