Κατεχόμενα - Τσελίκ: Άδικη και υποκριτική η στάση της ΕΕ

Άδικη και υποκριτική χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ τη δήλωση της ΕΕ σχετικά με την αποδοχή του καθεστώτος παρατηρητή του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.

Άδικη και υποκριτική χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ τη δήλωση της ΕΕ σχετικά με την αποδοχή του καθεστώτος παρατηρητή του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου. Κατηγόρησε την ΕΕ ότι σύρεται πίσω από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στο τουίτερ, ο Ομέρ Τσελίκ αναφέρει ότι «η δήλωση στην οποία προέβη η ΕΕ σχετικά με το καθεστώς του μέλους παρατηρητή του ψευδοκράτους είναι μια άδικη και υποκριτική δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύρεται πίσω από την Ελλάδα και την ‘Ελληνοκυπριακή διοίκηση της Κύπρου’. Επομένως, αυτές οι δηλώσεις είναι άκυρες».

Ο Ομέρ Τσελίκ υποστηρίζει ότι «το γεγονός ότι το ψευδοκράτος είναι μέλος παρατηρητής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών είναι σωστό και απολύτως φυσιολογικό... Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθεί να αγνοήσει το ψευδοκράτοςείναι από ιστορικής και πολιτικής απόψεων μια άνευ αρχών προσέγγιση. Όπως τόνισε πρόσφατα ο Πρόεδρός μας στη συνεδρίαση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της ‘τδβκ΄σε κάθε επίπεδο…».

