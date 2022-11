Πολιτισμός

Μίνα Αδαμάκη: Την Παρασκευή η κηδεία της

Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού, που σκόρπισε θλίψη με τον θάνατό της.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος θρηνεί για την απώλεια της Μίνας Αδαμάκη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή, σε ηλικία 78 ετών.

Η κηδεία της ηθοποιού θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου, στο κοιμητήριο του Βύρωνα.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του ΣΕΗ.

Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί από το κοιμητήριο του Βύρωνα θα αποχαιρετήσουμε την πολυαγαπημένη μας Μίνα Αδαμάκη που έφυγε από κοντά μας… Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να ενισχυθεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για πληροφορίες 210 38 15 879 γραφεία ΤΑΣΕΗ».

