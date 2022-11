Τοπικά Νέα

Κυπαρισσία: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 31χρονου

Οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή του στο θάνατο του 31χρονου. Τι υποστήριξαν για τη δολοφονία.





Την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 31χρονου Αλβανού εργάτη γης, που βρέθηκε θαμμένος στην παραλία Καρτελά της Κυπαρισσίας, αποφάσισαν ομόφωνα η εισαγγελέας και η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.

Οι τρεις φερόμενοι ως δράστες της στυγερής δολοφονίας βρέθηκαν για περισσότερες από 10 ώρες στο Δικαστικό Μέγαρο Κυπαρισσίας σε μια «μαραθώνια» ανακριτική διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος κατηγορούμενος, ομοεθνής του θύματος, παραδέχθηκε τη δολοφονία του 31χρονου από κοινού με τη 30χρονη Ελληνίδα και τον 24χρονο Ρομά, με σκοπό τη ληστεία, καθώς το θύμα φέρεται να είχε επάνω του ποσό, που ξεπερνούσε τα 10.000 ευρώ, μέρος των οποίων (5.300 ευρώ) βρέθηκαν στην κατοχή του κατά την προανακριτική διαδικασία.

Αντιθέτως, οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή του στο θάνατο του 31χρονου, ισχυρίστηκαν ότι παρέμειναν στο αυτοκίνητο, δεν κατέβηκαν στην παραλία και δεν γνωρίζουν πως προήλθε η δολοφονία του θύματος. Και οι τρεις παραδέχθηκαν ότι διασκέδαζαν μαζί με το θύμα μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας 7 Νοεμβρίου και ότι αποχώρησαν με το ίδιο όχημα, με το οποίο κατευθύνθηκαν στην παραλία, στην οποία συντελέστηκε το έγκλημα.

