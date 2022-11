Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Μιχαηλίδου: Οι “Παγιδευμένοι”, το βαρύ όνομα και οι γάμοι που... δεν έγιναν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός, που καθηλώνει στην σειρά του ΑΝΤ1, μίλησε για τον πατέρα και την προσωπική ζωή της, αλλά και τον ρόλο σε επιτυχημένο σίριαλ που “έχασε” λόγω του κορονοϊού.

Στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν καλεσμένη την Τρίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου, την οποία απολαμβάνουμε στην δραματική σειρά «Παγιδευμένοι», κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Η Ντίνα Μιχαηλίδου μίλησε για τα όνειρα της, που κάθε άλλο είχαν σχέση με την υποκριτική, αλλά και για τον χώρο που τελικώς την κέρδισε, λόγω προφανώς και των επιρροών από την οικογένεια της.

Κόρη του σπουδαίου θεατράνθρωπου Γιώργου Μιχαηλίδη και με μητέρα επίσης ηθοποιό, όπως λέει συνάντησε και ευκολίες και δυσκολίες στην καλλιτεχνική διαδρομή της. Χαρακτήρισε ως «μεγάλη απώλεια» τον χαμό του πατέρα της, λέγοντας πως «οι πνευματικοί άνθρωποι δεν πρέπει να φεύγουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη», ενώ είπε πως η πορεία της, λόγω της σχέσης της αυτής, «ήταν και εύκολη γιατί με προστάτευσε σε πολλά πράγματα, αλλά ήταν και δύσκολα γιατί ο άλλος δεν μπορεί να δεχθεί ότι έχεις μεγαλύτερη ευκολία από εκείνον σε κάτι».

Η Ντίνα Μιχαηλίδου είπε ακόμη πως επρόκειτο να πάρει μέρος στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός», όμως νόσησε από κορονοϊό και πήρε άλλη ηθοποιός τον ρόλο που θα έκανε, αποκαλύπτοντας μάλιστα και ποιος ήταν αυτός.

Σε ότι αφορά την προσωπική ζωή της είπε πως δεν έχει παντρευτεί, καθώς «δεν πέτυχε, δύο φορές που προσπαθήσαμε. Δεν συμφωνούσαμε ακριβώς με τους συντρόφους μου. Δεν ήταν του καλλιτεχνικού χώρου και ήταν δύσκολο να λείπει η γυναίκα κάθε βράδυ από το σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια. Υπάρχουν ζευγάρια που το ένα μέλος δεν είναι ηθοποιός και έχουν ιδανικές σχέσεις».

Αφού είπε πως από το 2010 απείχε για μεγάλο διάστημα από τον χώρο της υποκριτικής, κυρίως για λόγους υγείας, συζήτησε με την Φωτεινή Πετρογιάννη για την σειρά «Παγιδευμένοι» και τον ρόλο που ενσαρκώνει σε αυτήν, ενώ προηγουμένως προβλήθηκε και αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς:

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: τα live από το υπόγειο και η “ενόχληση” σε δύο 14χρονες

Αιμιλία Υψηλάντη: Το πρώτο μήνυμα για το θάνατο της μοναχοκόρης της

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Παπαλός