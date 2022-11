Κοινωνία

Επίθεση στο Χαλάνδρι: Η εικαστικός, ο οφθαλμίατρος και η ένταση στην δίκη

Η κατηγορούμενη αποφάσισε να μην εκπροσωπηθεί από δικηγόρο και παρενέβαινε διαρκώς φωνάζοντας τη λέξη "ένσταση".



Της Λίας Κοντοπούλου

Σε κλίμα έντασης συνεχίστηκε η δίκη της εικαστικού που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον πρώην σύντροφό της πέρυσι έξω από το σπίτι του στο Χαλάνδρι και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αρπάξει την κόρη τους.

Η λέξη "ένσταση" στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ακούστηκε δεκάδες φορές από την εικαστικό. Η 50χρονη γυναίκα, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε πέντε φορές και τραυμάτισε σοβαρά τον 70χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι γνωστός οφθαλμίατρος και έχει αποκτήσει μαζί της ένα κοριτσάκι, ανέλαβε να υπερασπιστεί μόνη της τον εαυτό της με αποτέλεσμα να παρεμβαίνει συνεχώς στη διαδικασία.

Ο διάλογος στο δικαστήριο

Κατηγορούμενη : Θέλω να μάθω αν ζει το παιδί μου και πού βρίσκεται;

: Θέλω να μάθω αν ζει το παιδί μου και πού βρίσκεται; Πρόεδρος : Η ερώτηση δεν βρίσκει έρεισμα στη δίκη, κατ' εξαίρεση την επιτρέπω.

: Η ερώτηση δεν βρίσκει έρεισμα στη δίκη, κατ' εξαίρεση την επιτρέπω. Κατηγορούμενη : Με αντιμετωπίζετε μεροληπτικά.

: Με αντιμετωπίζετε μεροληπτικά. Μάρτυρας : Το παιδί χαίρει άκρας υγείας, βρίσκεται στο σπίτι μου και πηγαίνει σχολείο.

: Το παιδί χαίρει άκρας υγείας, βρίσκεται στο σπίτι μου και πηγαίνει σχολείο. Κατηγορούμενη : Ποια είναι η μαθησιακή του κατάσταση;

: Ποια είναι η μαθησιακή του κατάσταση; Πρόεδρος : Μην απαντάτε.

: Μην απαντάτε. Κατηγορούμενη : Ένσταση!

: Ένσταση! Πρόεδρος : Δεν θα υποδείξετε το πώς θα διευθύνω. Άλλη ερώτηση.

: Δεν θα υποδείξετε το πώς θα διευθύνω. Άλλη ερώτηση. Κατηγορούμενη : Ένταση! Δεν με σέβεστε. Πού τα βρήκατε τα χρήματα;

: Ένταση! Δεν με σέβεστε. Πού τα βρήκατε τα χρήματα; Πρόεδρος : Μην απαντάτε, θα σας αφαιρεθεί ο λόγος αν ρωτάτε πράγματα άσχετα με τις κατηγορίες.

: Μην απαντάτε, θα σας αφαιρεθεί ο λόγος αν ρωτάτε πράγματα άσχετα με τις κατηγορίες. Κατηγορούμενη: Είστε μεροληπτικοί.

Ο οφθαλμίατρος εξέφρασε στους δικαστές τους φόβους του πως όσα χρόνια κι αν περάσουν η εικαστικός μόλις αποφυλακιστεί θα επιχειρήσει ξανά να κάνει κακό στον ίδιο και στην οικογένειά του. Η αιματηρή επίθεση πέρυσι έξω από το σπίτι του στο Χαλάνδρι δεν ήταν η μόνη, είπε στους δικαστές.

«Είναι εριστικό, βίαιο και επιθετικό άτομο. Μου έχει επιτεθεί στο παρελθόν και με έχει κυνηγήσει με μαχαίρι. Είχε επιτεθεί και στη σύζυγό μου. Ερχόταν και στην εργασία μου και προκαλούσε επεισόδια, ήταν ένας συνεχής κλεφτοπόλεμος. Σας ζητώ να μας δώσετε μια παράταση ζωής, γιατί είναι σίγουρο πως όταν θα βγει θα συνεχίσει τις επιθέσεις» είπε ο οφθαλμίατρος στο δικαστήριο.

Αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο της επίθεσης περιέγραψε στο δικαστήριο τα όσα είδε. Όπως είπε, στη μνήμη του έχει χαραχτεί η εικόνα της κόρης της κατηγορούμενης, που είδε με τα μάτια της τη μητέρα της να πυροβολεί τον πατέρα της.

«Ήταν σε αμόκ. Φώναζε, έλεγε ασυνάρτητα πράγματα. Το κοριτσάκι έκλαιγε και φώναζε «εσύ τον πυροβόλησες, εσύ τον σκότωσες». Στην αρχή νόμιζα ότι η μαμά της είναι η άλλη κυρία που το κρατούσε αγκαλιά και προσπαθούσε να το ηρεμήσει. Μέσα στο αυτοκίνητο της κατηγορούμενης βρέθηκαν πολλά αιχμηρά αντικείμενα, μαχαίρια κ.α.», είπε ο αστυνομικός στο δικαστήριο.

Η δίκη θα συνεχιστεί την 1η Δεκεμβρίου με την απολογία της κατηγορούμενης.

