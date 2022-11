Κόσμος

Τουρκική προεδρία: Ο Μπάιντεν υποστηρίζει την διαδικασία των F-16

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τουρκική Προεδρία για τη στάση του Τζο Μπάιντεν στη διαδικασία αγοράς F-16 από την Άγκυρα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποστηρίζει τη διαδικασία των F16 μεταξύ Τουρκίας – ΗΠΑ, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία η οποία εξέδωσε ανακοίνωση έπειτα από την αιφνίδια συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του στο περιθώριο της συνόδου G-20 στο Μπαλί της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα θέματα εμπορίου και ασφάλειας, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου,



Αναφέρεται ακόμη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική επίθεση στην οδό Ιστικλάλ στην Κωνσταντινούπολη.



Προστίθεται ότι συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν ευχαρίστησε τον πρόεδρος Ερντογάν για τις προσπάθειές του να λύσει το πρόβλημα στον διάδρομο σιτηρών Ρωσίας-Ουκρανίας και να διασφαλίσει την επανέναρξη των αποστολών.



«Δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαδικασία για τα F-16 μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

