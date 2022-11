Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: πάνω από 100 οι παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημερινό μπαράζ παραβιάσεων έλαβαν μέρος συνολικά 15 αεροσκάφη.

Συνεχίζεται το τουρκικό κρεσέντο προκλήσεων, με πάνω από 100 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Ακόμη υπήρξαν και 6 εμπλοκές με οπλισμένα τουρκικά F-16. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας πραγματοποίησαν σήμερα Tρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, συνολικά 113 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο σημερινό προκλητικό σκηνικό στους αιθέρες του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου έλαβαν μέρος συνολικά 15 αεροσκάφη.

Έξι ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 πέταξαν πάνω από τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προχώρησαν σε 15 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Στις παραβιάσεις συμμετείχαν και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV.

Όπως έγινε γνωστό 8 από τα μαχητικά αεροσκάφη που πέταξαν πάνω από το Αιγαίο ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν και 6 εμπλοκές. Μία από τις παραβιάσεις, μάλιστα, ήταν η υπερπτήση που πραγματοποίησαν σήμερα τα F-16 που πέταξαν σε ύψος 33.000 ποδιών πάνω από τη νήσο Κίναρο.

Τα παραπάνω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Γρίπη: Μητσοτάκης - Τσιόδρας στέλνουν μήνυμα για τον εμβολιασμό (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Κούγιας: μηνύσεις και αγωγές κατά πάντων για το τεκμήριο αθωότητας

Ηλεία: Γιαγιά δάγκωσε τον ληστή της και κατάφερε να ξεφύγει