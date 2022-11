Κοινωνία

Missing Alert: αγνοούμενος… νοσηλευόταν σε νοσοκομείο

Ποιος εντόπισε τον άνδρα και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιιδού" .

Σε νοσοκομείο εντοίστηκε ο 33χρονος που αναζητούνταν.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού"

Η περιπέτεια του Αλεξάντρου Ντραγούτου, 33 ετών, έληξε στις 15/11/22 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Αλεξάντρου Ντραγούτου, είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Αθήνας στις 11/11/2022. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Αλεξάντρου Ντραγούτου στις 14/11/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Στις 15/11/2022 λάβαμε κλήση στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» από άτομο το οποίο εργάζεται σε νοσοκομείο της Αθήνας και ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Αλεξάντρου Ντραγούτου μέσω της ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert. Το άτομο που μας κάλεσε μας ενημέρωσε ότι στο νοσοκομείο που εργάζεται, νοσηλεύεται από τις 11/11/2022 ο ενήλικος καθώς εισήχθη εκτάκτως και είναι καλά στην υγεία του.

