Σκρέκας για υδρογονάνθρακες: Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις θα κάνουμε εξαγωγές φυσικού αερίου

Τι είπε για τις επιδοτήσεις στου λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και για το ζήτημα των παρακολουθήσεων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», επανέλαβε την πάγια δέσμευση της Κυβέρνησης πως όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση θα στηρίζει τα νοικοκυριά και τος επιχειρήσεις.

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί περίπου 7 δις ευρώ για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Από αυτά τα χρήματα, τα 2 δις είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, αλλά και τον μηχανισμό δημοπράτησης αερίων.

Ήδη έχουν εισπραχθεί περίπου 2,5 δις από τη φορολόγηση των υπερκερδών, ενώ βεβαιώθηκαν κι άλλα 400 εκ. ευρώ που θα εισπραχθούν αναδρομικά.

Ερωτηθείς για την επιβολή ενός νέου τέλους στους λογαριασμούς του ρεύματος και στην αύξηση της χρέωσης των ΥΚΩ, είπε ότι όντως θα επιβληθεί μια νέα επιβάρυνση περίπου 1 λεπτό αν κιλοβατώρα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ένας μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνων που θα χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστούν ανάλογες καταστάσεις όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα, στο μέλλον.

Σχολιάζοντας τις διακοπές ρεύματος που σχεδιάζονται σε ευρωπαϊκές χώρες ή και έχουν ξεκινήσει ήδη όπως στην Αυστρία για παράδειγμα, διαβεβαίωσε πως στην Ελλάδα έχει ήδη δρομολογηθεί το σχέδιο που θα μας βοηθήσει να μην χρειαστεί αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Ερωτηθείς για τις οφειλές που έχουν οι εταιρίες ενέργειας στους δήμους από την παρακράτηση των δημοτικών τελών μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, παραδέχθηκε ότι αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο η Κυβέρνηση προσπάθησε να λύσει και ήδη τον τελευταίο χρόνο οι οφειλές αυτές που αποτελούν σοβαρότατο πρόβλημα για τους δήμους έχουν μειωθεί κατά 70-80%.

Σχολιάζοντας το μείζον θέμα των παρακολουθήσεων που απασχολεί την πολιτική ατζέντα, είπε ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως και για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση προχωρά στη θεσμική θωράκιση των σχετικών διαδικασιών, αλλά τόνισε ότι «οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν με σπέκουλα».

Τέλος κι ερωτηθείς για τους υδρογονάνθρακες, είπε ότι μέσα στο 2023 θα γίνει η πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση στα Ιωάννινα κι αν επαληθευτούν οι προβλέψεις, το κοίτασμα θα δώσει αυτονομία φυσικού αερίου στη χώρα μας για 10 χρόνια.

Το μεγάλο στοίχημα όμως είναι το κοίτασμα μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, όπου εκεί αν επαληθευτούν οι προβλέψεις, η χώρα μας θα μπορεί να κάνει και εξαγωγές φυσικού αερίου.

