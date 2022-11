Life

“Το Πρωινό” - Παυλίδου: Μετά από 4 χρόνια δεν μου λέει κάτι μία “συγγνώμη” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε η ηθοποιός για τα συναισθήματά της μετά τη δικαστική απόφαση.

Ένοχος στη δικαστική διαμάχη με την Σοφία Παυλίδου κρίθηκε ο Μάνος Παπαγιάννης με βάση την πρωτόδικη απόφαση και επιβάλλει την ποινή των 4 μηνών με αναστολή στον ηθοποιό. Ο Μάνος Παπαγιάννης άσκησε έφεση στην απόφαση αυτή.

Η ηθοποιός είχε κατηγορήσει τον συνάδελφό της για ξυλοδαρμό το 2018, κάνοντάς του μήνυση για απλή σωματική βλάβη, όταν συνεργάζονταν στο έργο «Πετάει – Πετάει». Στη συνέχεια, ο Μάνος Παπαγιάννης είχε κάνει μήνυση στη Σοφία Παυλίδου για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Κατά τη συνεκδίκαση των δύο υποθέσεων, ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος και η ποινή που του επιβλήθηκε για το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης είναι τέσσερις μήνες με αναστολή.

Η Σοφία Παυλίδου το πρωί της Τετάρτης (16/11) μιλώντας στο"Πρωινό" τόνισε ότι νιώθει δικαιωμένη από την έκβαση της δίκης

Είπε συγκεκριμένα πως "αισθάνομαι δικαιωμένη, ήταν λυτρωτικό όλο αυτό, με έπιασαν κλάμματα, τα παιδιά μου είνια σήμερα πολύ χαρούμενα". Η ηθοποιός τόνισε πως "όταν δεχόμαστε βία πρέπει να το καταγγέλουμε όχι να το κουκουλώνουμε" και συνέχισε λέγοντας πως "κατάλαβα ότι δεν θα ακούσω συγγνώμη, αν ήταν θα το είχαμε λήξει νωρίτερα, μετά από 4 χρόνια δεν μου λέει κάτι μία συγγνώμη, όμως δεν το είπε ούτε αυτό δεν υπήρξε μεταμέλεια".

"Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει το αποτέλεσμα στην έφεση" είπε χαρακτηριστικά ενώ για την κατηγορία στο Σωτήρη Καλυβάτση μέσα στην αίθουσα είπε πως "γέλασε όλο το ακροατήριο όταν είπε πως ο Καλυβάτσης τον κατηγόρησε για να του πάρει το ρόλο".

Ο δικηγόρος της Σοφίας Παυλίδου δήλωσε πως "ο κ. Παπαγιάννης έλεγε ότι μόνος αποφάσισε να σταματήσει την υποκριτική γιατί ένιωθε ότι κοροϊδεύει τον κόσμο και πως το οικονομικό του πρόβλημα το έχει λύσει". Συνέχισε αναφέροντας πως "θα ήταν έντιμο να αναλάβει τις ευθύνες του αλλά δεν έκανε καμία προσπάθεια ποτέ, θα κινηθούμε νομικά και θα διεκδικήσουμε αποζημίωση".

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο πύραυλος στην Πολωνία και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Πολωνία – Μπάιντεν: Απίθανο οι εκρήξεις να προέρχονται από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Ρώσοι

Missing Alert για 46χρονη