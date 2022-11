Κοινωνία

Κως: Βίντεο από την καταδίωξη δουλέμπορου με πυρά

Επεισοδιακή καταδίωξη Τούρκου δουλέμπορου. Προειδοποιητικές βολές από το Λιμενικό.

Στη σύλληψη ενός 32χρονου Τούρκου διακινητή, ο οποίος με ταχύπλοο σκάφος είχε αποβιβάσει πρωϊνές ώρες της Τετάρτης (στο Σκανδάρι της Κω τουλάχιστον τέσσερις μετανάστες που δεν είχαν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, προχώρησε η λιμενική Αρχή της Κω.

Το ταχύπλοο ήταν χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας, ενώ στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού ο 32χρονος χειριστής του δεν σταμάτησε και ανέπτυξε ταχύτητα με κατεύθυνση τις τουρκικές ακτές.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία το ταχύπλοο προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση προειδοποιητικών βολών από το Λιμενικό σε ασφαλή τομέα. Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες βολές στον εξωλέμβιο κινητήρα του ταχύπλοου, το οποίο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο 32χρονος αλλοδαπός χειριστής του ως διακινητής.

Κατόπιν επισταμένων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν τέσσερις αλλοδαποί, εκ των οποίων οι δύο ήταν ανήλικοι.

