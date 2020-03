Δωδεκανήσα

Σύγκρουση τουρκικής ακταιωρού με σκάφος του Λιμενικού

Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Κω τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού.

Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί μέσα από το ελληνικό σκάφος, ακούγεται ένας άντρας να λέει, «είναι στα δικά μας και μας χτύπησε. Μας έχει κάνει ζημιά πίσω, μας έσπασε τα ρέλια».

Από τα λόγια του προκύπτει ότι το περιστατικό έγινε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και η ζημιά που προκλήθηκε ήταν στα κάγκελα της κουπαστής.

Για το επεισόδιο αυτό κλήθηκε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να δώσει εξηγήσεις.

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σε ανακοίνωση του για το περιστατικό, κάνει λόγο για «Σκοπούμενη σύγκρουση τουρκικής ακταιωρού με περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του», παραθέτει σχετικό βίντεο κι αναφέρει:

Την 05:45 σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή ν. Κω, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους.

Σημειώνεται ότι, το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος.

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του για το περιστατικό, αλλά και τις δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας, αναφέρει ότι «Δεν εκπλήσσουν οι απαράδεκτες και καταδικαστέες σημερινές θλιβερές δηλώσεις και ενέργειες της Τουρκίας.

Αποτελούν συνέχεια μιας κλιμακούμενης πρακτικής που την θέτει εκτός όχι μόνον των ευρωπαϊκών ορίων, αλλά και κάθε ευρωπαϊκής λογικής. Ορίων και λογικής που η Ελλάδα θα συνεχίσει με συνέπεια να υπερασπίζεται με όλα τα διαθέσιμα μέσα».

Ο τομεάρχη Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Σαντορινιός, δήλωσε σχετικά, «Το σημερινό περιστατικό σύγκρουσης σκάφους ΛΣ- ΕΛΑΚΤ με Τουρκική ακταιωρό αποτελεί μια προκλητική, επικίνδυνη και σκόπιμη ενέργεια της Τουρκίας που είχε σαφή σκοπό τον εμβολισμό του Ελληνικού Σκάφους.

Ελπίζουμε όλα τα Στελέχη που επέβαιναν στο σκάφος και απέδειξαν, για μια ακόμη φορά, θάρρος, δεινή επιχειρησιακή ικανότητα και υψηλό φρόνιμα, να είναι καλά στην υγεία τους.

Το Λιμενικό Σώμα, στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των ελληνικών θαλασσών, έχει τη γνώση και την εμπειρία να ξεπερνά τις προκλήσεις και να υπηρετεί με ήθος και αφοσίωση το σκοπό της διαφύλαξης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτές τις ώρες χρειάζεται ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ηρεμία».