Οικονόμου: Η κυβέρνηση δεν αναλώνεται σε κραυγές, αντίθετα μελετά τα δεδομένα και σχεδιάζει λύσεις

Για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το «καλάθι του νοικοκυριού», και την υπόθεση των παρακολουθήσεων, μίλησε σήμερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Γιάννης Οικονόμου.

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι το κορυφαίο σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα στον οποίο πρωτοστάτησε η ελληνική νεολαία με αιτήματα διαχρονικά», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ο ελληνικός λαός έχει από τα πανάρχαια χρόνια δείξει ότι δεν συμβιβάζεται με καθεστώτα ανελεύθερα και τυραννικά. Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες του ελληνισμού και σ' αυτήν πρέπει να επικεντρώσουμε. Τα ιστορικά ορόσημα όπως αυτό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου εξυπηρετούν έναν σημαντικό πολιτικό ρόλο καθώς έχουν θεσπιστεί για να φωτίζουν, για να ενώνουν και για να εμπνέουν. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από γεγονότα. Είναι σύμβολα. Και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με την ιστορικότητα και τη διορατικότητα που τον διέκρινε όρισε τις πρώτες εκλογές της 3ης Ελληνικής Δημοκρατίας δηλαδή την τελική πράξη αποκατάστασης της Δημοκρατίας στις 17 Νοεμβρίου του 1974 συνδέοντας στην ουσία τα δυο αυτά γεγονότα».

Περνώντας στη συνέχεια στο «καλάθι του νοικοκυριού» τόνισε ότι διαπιστώνεται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα μείωση τιμών σε αυτό.

«Από χθες Τετάρτη το καλάθι του νοικοκυριού μπήκε στην τρίτη εβδομάδα εφαρμογής του και τα αρχικά θετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και διευρύνονται.

Από το σύνολο 816 προϊόντων στο καλάθι του νοικοκυριού που είναι απολύτως συγκρίσιμα σε ένα ποσοστό 22% η τιμή μειώθηκε, στο 69% η τιμή παραμένει σταθερή και μόλις σε ένα ποσοστό περίπου 9% η τιμή αυξήθηκε ελαφρά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το συνολικό κόστος του «καλαθιού του νοικοκυριού» όμως είναι αισθητά μειωμένο στις περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη μείωση να φτάνει στο 11,3%».

Ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΚΑ όποιος επιλέγει να αγοράσει προϊόντα από το «καλάθι» μπορεί να γλιτώσει έως και 12% την εβδομάδα ενώ 4 στους 10 καταναλωτές έχουν ήδη αγοράσει προϊόντα από το «καλάθι». Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι δουλεύει αποτελεσματικότερα ο ανταγωνισμός και στα υπόλοιπα προϊόντα. Όχι μόνο συνεχίζονται οι υπόλοιπες προσφορές στα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτή την εβδομάδα έχουν ενταθεί. Ενώ σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση της ακρίβειας έχει και η βιομηχανία».

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνέχεια στο νέο πλαίσιο που τέθηκε σε διαβούλευση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ΕΥΠ, την άρση του απορρήτου και τα κακόβουλα λογισμικά.

Επεσήμανε πως αφότου έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν μια σειρά από διαχρονικές αδυναμίες και κενά, ελλείψεις στο νομοθετικό οπλοστάσιο, «η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που έγιναν αντιληπτές και γνωστές οι αρρυθμίες αυτές, ανέλαβε πολιτικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων. Απέδωσε με γενναιότητα πολιτικές ευθύνες. Συνέδραμε την ελληνική Δικαιοσύνη μέσω των δημόσιων αρχών. Παράλληλα ετοίμασε και παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που έρχονται να απαντήσουν στα προβλήματα αυτά με τρόπο πειστικό αλλά και οριστικό».

Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι δεν αναλώνεται σε κραυγές. Αντίθετα μελετά τα δεδομένα και σχεδιάζει λύσεις. Ανέφερε ως κεντρικούς στόχους του νομοσχεδίου τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών με διασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων, την αναδιάρθρωση της ΕΥΠ για τη βελτιστοποίηση της δράσης της, την ποινική μεταχείριση της εμπορίας, κατοχής και χρήσης λογισμικών παρακολούθησης, την αναβάθμιση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα.

Ανέφερε επίσης τους τρεις βασικούς άξονες του νόμου και αναλυτικά τις 7 βασικές καινοτομίες του νομοσχεδίου.

Συγκροτείται εντός της ΕΥΠ Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα ερευνά ζητήματα διαφθοράς και παράβασης καθήκοντος μέσα στην υπηρεσία. Διοικητής της ΕΥΠ μπορεί να ορίζεται μόνο διπλωμάτης η απόστρατος ανώτατος αξιωματικός και υποδιοικητές μόνο δημόσιοι λειτουργοί. Αποκλείονται ιδιώτες από τις θέσεις αυτές. Προσδιορίζεται η έννοια της εθνικής ασφάλειας στη βάση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άρση απορρήτου. Με τον τρόπο αυτό οροθετείται η δράση των φορέων του Δημοσίου που επικαλούνται εθνική ασφάλεια. Καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την άρση απορρήτου των πολιτικών προσώπων, με αυστηρά φίλτρα που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την άρση αυτή στο μέλλον. Το αίτημα μπορεί να υποβάλει μόνο η ΕΥΠ, για άμεση και εξαιρετικά πιθανή διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας, με την άδεια του Προέδρου της Βουλής και τη σύμφωνη γνώμη δύο εισαγγελέων. Απαγορεύεται με ποινή φυλάκισης η κατοχή ή εμπορία κακόβουλου λογισμικού, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης. Επιπλέον, αναβαθμίζεται σε κακούργημα με ποινή κάθειρξης έως 10 έτη η χρήση των λογισμικών αυτών. Οποιοσδήποτε μπορεί να λαμβάνει γνώση ότι έχει γίνει άρση του απορρήτου του τηλεφώνου του για λόγους εθνικής ασφάλειας μετά από παρέλευση τριών ετών από τη λήξη της άρσης. Τυποποιείται η διαδικασία για την καταστροφή αρχείων που αφορούν άρση απορρήτου. Για μεν το περιεχόμενο που προέκυψε από την άρση απορρήτου προβλέπεται καταστροφή μετά παρέλευση εξαμήνου, για τον δε φάκελο της υπηρεσίας με τα στοιχεία που τεκμηρίωσαν το αίτημα της άρσης απορρήτου προβλέπεται καταστροφή μετά από 10 χρόνια. Σήμερα ο νόμος δεν προβλέπει κανένα χρονικό ή άλλο προσδιορισμό για την καταστροφή των αρχείων.

Για να γίνουν κατανοητά αυτά επεσήμανε επιπλέον ότι από δω και πέρα

Νόμιμη άρση απορρήτου επικοινωνιών μπορεί να γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων με απόφαση δικαστικής Αρχής.

Ορίζεται η εθνική ασφάλεια. Έως σήμερα δεν υφίσταται στον νόμο ορισμός.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία άρσης για λόγους εθνικής ασφάλειας προβλέπεται: Αίτηση της ΕΥΠ ή της Αντιτρομοκρατικής, κρίση εσωτερικού εισαγγελέα στην οικεία υπηρεσία και απόφαση αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο εισαγγελικό φίλτρο προστέθηκε με την ΠΝΠ της 9/8/2022 που ουσιαστικά επανέφερε διάταξη που είχε καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018».

Ειδικά για τα πολιτικά πρόσωπα που ως σήμερα δεν υφίσταται καμία διαδικασία, υπάρχουν πρόσθετες προβλέψεις. Αποδείχθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες. Τίθεται με το νομοσχέδιο ένα τριπλό φίλτρο εγγυήσεων:

α) τη διαδικασία κινεί μόνο η ΕΥΠ,

β) θα πρέπει να δώσει άδεια ο Πρόεδρος της Βουλής πριν από την διπλή εισαγγελική κρίση και

γ) το αίτημα για την άρση οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας».

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου επιπλέον «το πρόσωπο στο οποίο έγινε άρση απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας μπορεί να ενημερώνεται εκ των υστέρων. Έως το 2021, ήταν δυνατόν να ενημερώνεται μόνο εφόσον δεν υφίστατο διακύβευση του σκοπού για τον οποίο διατάχθηκε η άρση. Έκτοτε δεν ήταν δυνατή η ενημέρωση όταν επρόκειτο για λόγους εθνικής ασφάλειας (ήταν όμως δυνατή για άρσεις προς διακρίβωση εγκλημάτων). Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σύνθετο διότι πρέπει να συνυπολογίζονται αφενός δικαιώματα αλλά και η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας όταν πρόκειται για υψηλού επιπέδου κινδύνους.

Με το νομοσχέδιο προτείνεται η ενημέρωση υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε η άρση και μετά την πάροδο 3 ετών από την παύση της. Την ίδια πρακτική ακολουθούν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό προκειμένου να υπάρχει εύλογη απόσταση από γεγονότα υψίστης εθνικής ασφαλείας (όπως π.χ. τα γεγονότα του Έβρου και η κατασκοπεία της Ρόδου). Την ενημέρωση αποφασίζει τριμελές όργανο που απαρτίζεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα, τον διοικητή της ΕΥΠ ή τον διευθυντή της ΔΑΕΕΒ και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ».

Αναφέρθηκε επίσης στις απαγορεύσεις που θεσπίζονται στην κατοχή, εμπορία και διάθεση και χρήση κακόβουλων λογισμικών. «Έως το 2019 η παράνομη υποκλοπή ήταν κακούργημα και τιμωρείτο με κάθειρξη έως 10 έτη, ενώ η κατοχή και εμπορία παράνομων λογισμικών ήταν πλημμέλημα και τιμωρείτο με φυλάκιση έως 2 έτη. Λίγες μέρες πριν τη διάλυση της Βουλής το 2019 και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ γνώριζε την ύπαρξη στην Ελλάδα παράνομων λογισμικών, άλλαξε ακατανόητα ο Ποινικός Κώδικας με αποτέλεσμα η μεν υποκλοπή να τιμωρείται με φυλάκιση από 10 μέρες έως 5 έτη, η δε κατοχή και εμπορία κακόβουλων λογισμικών να αποποινικοποιηθεί εντελώς. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επανέρχεται ως είχε το κακούργημα για τη χρήση παράνομων λογισμικών και συσκευών και το πλημμέλημα της εμπορίας και κατοχής με ποινή 1-5 έτη».

Στο σημείο αυτό ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Επειδή η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι απαγορεύσεις για κατοχή και εμπορία κακόβουλων λογισμικών υπάρχουν ήδη, για παραβίαση απορρήτου ιδιωτικών επικοινωνιών, το άρθρο 292Α δεν έχει σχέση με τη διάταξη που φέρνουμε. Ανήκει στο κεφάλαιο «Εγκλήματα κατά τηλεπικοινωνιών» του ΠΚ και αναφέρεται σε πρόσβαση σε σύνδεση ή σε δίκτυο με τρόπο που θέτει σε συστημικό κίνδυνο τη φυσική ασφάλεια του δικτύου τηλεφωνικών επικοινωνιών. Η διάταξη του νέου νομοσχεδίου για τα κακόβουλα λογισμικά ανήκει στο κεφάλαιο «Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας» και αφορά κάθε λογισμικό ή συσκευή που παρεμβαίνει σε ιδιωτικές επικοινωνίες. Συνεπώς οι δύο διατάξεις έχουν διαφορετικό σκοπό. Για τον λόγο αυτό εξάλλου οι δύο διαφορετικές αυτές διατάξεις συνυπάρχουν εδώ και πολύ καιρό στον Ποινικό Κώδικα. Αυτό το οποίο προτείνεται με το νομοσχέδιο είναι να επανέλθει με αυστηρότερο περιεχόμενο η διάταξη που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και αφορά την εμπορία, διάθεση και κατοχή λογισμικών παρακολούθησης ατομικών επικοινωνιών».

Στη συνέχεια, αναφορικά με τη διοίκηση της ΕΥΠ ο κ. Οικονόμου είπε: «Έως σήμερα ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της ΕΥΠ μπορεί να προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, Διοικητής ορίζεται πρόσωπο προερχόμενο από το διπλωματικό Σώμα ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός. Υποδιοικητές μπορεί να είναι κάποιοι από τους ανωτέρω και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο αριθμός των Υποδιοικητών περιορίζεται από τρεις που είναι σήμερα σε δύο».

Αναφορικά με τη βελτίωση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα είπε ότι συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας μεταξύ:

της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ,

της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου της ΕΥΠ και

της Ελληνικής Αστυνομίας».

Υπογράμμισε εν κατακλείδι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διαφορετικές σχολές πολιτικής. Η μία επενδύει στη μελέτη των δεδομένων, εντοπίζει και αναγνωρίζει λάθη και διαχρονικές αδυναμίες, σχεδιάζει πολιτικές με όραμα για να λύσει τα προβλήματα των πολιτών και πραγματώνει τις πολιτικές αυτές με επαγγελματισμό, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ενσυναίσθηση. «Η άλλη σχολή πολιτικής είναι αυτή που αδιαφορεί για την πραγματικότητα, που δεν παράγει αποτελέσματα, που ασκείται με ψέματα, που αρκείται στο κουτσομπολιό, που μοναδικός της σκοπός είναι η διαβολή των πολιτικών της αντιπάλων». Είναι όπως είπε η σχολή που θέλει να βυθίσει την Ελλάδα στην αστάθεια και να την καταστήσει ξανά χώρα παρία στην ΕΕ, όπως είχε γίνει την περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έκλεισε την εισαγωγική τοποθέτησή του με αναφορά στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Αναλυτικά, στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Επέτειος του Πολυτεχνείου

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι το κορυφαίο σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, στον οποίο πρωτοστάτησε η ελληνική νεολαία, με αιτήματα διαχρονικά. Ο ελληνικός λαός έχει, από τα πανάρχαια χρόνια, δείξει ότι δεν συμβιβάζεται με καθεστώτα ανελεύθερα και τυραννικά. Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες του Ελληνισμού και σε αυτή πρέπει να επικεντρώσουμε. Τα ιστορικά ορόσημα, όπως αυτό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, εξυπηρετούν ένα σημαντικό πολιτικό ρόλο, καθώς έχουν θεσπιστεί για να φωτίζουν, για να ενώνουν και για να εμπνέουν. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από γεγονότα, είναι σύμβολα. Και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, με τη διορατικότητα και ιστορικότητα που τον διέκρινε, όρισε τις πρώτες εκλογές της Γ' Ελληνικής Δημοκρατίας, δηλαδή την τελική πράξη αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στις 17 Νοεμβρίου του 1974, συνδέοντας στην ουσία τα δύο αυτά γεγονότα.

«Καλάθι του νοικοκυριού»: Διαπιστώνεται, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, μείωση τιμών

Από χθες, Τετάρτη, το «καλάθι του νοικοκυριού» μπήκε στην τρίτη εβδομάδα εφαρμογής του και τα αρχικά θετικά αποτελέσματα και επιβεβαιώνονται και διευρύνονται.

Από το σύνολο 816 προϊόντων που μπήκαν στο «καλάθι» και που είναι απολύτως συγκρίσιμα, στα 186, (ποσοστό 22%) η τιμή μειώθηκε, στα 555, (ποσοστό 69%) η τιμή παραμένει σταθερή και μόλις σε 75, (ποσοστό 9%) η τιμή αυξήθηκε ελαφρά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το συνολικό κόστος του «καλαθιού» είναι αισθητά μειωμένο στις περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με μεγαλύτερη μείωση να φτάνει σε ένα ποσοστό της τάξεως του 11,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνα του ΙΝΚΑ έδειξε πως όποιος επιλέγει να αγοράσει προϊόντα από το «καλάθι», μπορεί να γλιτώσει έως και 12% την εβδομάδα, ενώ 4 στους 10 καταναλωτές έχουν, ήδη, αγοράσει προϊόντα από το «καλάθι».

Σημαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι δουλεύει αποτελεσματικότερα ο ανταγωνισμός, όπως ελπίζαμε, και στα υπόλοιπα προϊόντα, στα προϊόντα δηλαδή που είναι εκτός «καλαθιού». Όχι μόνο συνεχίζονται οι υπόλοιπες προσφορές στα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτή την εβδομάδα οι προσφορές αυτές εντάθηκαν, ενώ σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση της ακρίβειας έχει και η βιομηχανία.

Νέο πλαίσιο

Από την περίπτωση της λειτουργίας κακόβουλων λογισμικών παρακολούθησης στην Ελλάδα και από όσα έγιναν γνωστά σχετικά με τις νόμιμες επισυνδέσεις, έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν μια σειρά από διαχρονικές αδυναμίες, υπάρχουν κενά, υπάρχουν ελλείψεις στο νομοθετικό οπλοστάσιο, τα οποία οδήγησαν όλο το προηγούμενο διάστημα σε αρρυθμίες και προβλήματα. Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που έγιναν αντιληπτές και γνωστές οι αρρυθμίες αυτές, ανέλαβε πολιτικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων. Απέδωσε με γενναιότητα πολιτικές ευθύνες. Συνέδραμε την ελληνική Δικαιοσύνη μέσω των δημοσίων Αρχών. Παράλληλα, ετοίμασε και παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που έρχονται να απαντήσουν στα προβλήματα αυτά με τρόπο πειστικό, αλλά και οριστικό. Επειδή δεν κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα, επειδή δεν στρουθοκαμηλίζουμε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και δεν αδρανούμε, δεν αναλωνόμαστε σε κραυγές. Αντίθετα, μελετάμε τα δεδομένα και σχεδιάζουμε λύσεις.

Ειδικότερα, καλύπτουμε πάρα πολλά κενά που εντοπίστηκαν και δεν προβλέπονταν μέχρι τώρα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα, εισαγάγουμε ρυθμίσεις πρωτοποριακές, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το πρόβλημα των λογισμικών παρακολούθησης είναι παγκόσμιο και πουθενά στον κόσμο δεν έχει λυθεί, δεν έχει αντιμετωπιστεί ριζικά.

Κεντρικοί στόχοι των ρυθμίσεων, του νομοσχεδίου, είναι ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, με διασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων. Είναι, επίσης, η αναδιάρθρωση της ΕΥΠ για τη βελτιστοποίηση της δράσης της και η ποινική μεταχείριση της εμπορίας, κατοχής και χρήσης λογισμικών παρακολούθησης, καθώς επίσης και η αναβάθμιση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες του νόμου είναι τρεις:

Πρώτον, με γρήγορα αντανακλαστικά θεραπεύονται παθολογίες και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν. Δεύτερον, καθιερώνονται διαδικασίες και πλαίσιο λειτουργίας όλων των εμπλεκόμενων που περιορίζουν τη διακριτική ευχέρεια, την οποία είχαν τα όργανα που εμπλέκονται στην διαδικασία άρσης απορρήτου των επικοινωνιών. Τρίτον, δημιουργείται το πιο σύγχρονο, το πιο συνεκτικό πλαίσιο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχετικά θέματα, δεδομένου μάλιστα ότι ενόσω ανάλογα ζητήματα προέκυψαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μόνο στην Ελλάδα έρχεται άμεσα νομοθετική παρέμβαση.

Οι βασικότερες καινοτομίες του νομοσχεδίου είναι επτά:

Συγκροτείται, εντός της ΕΥΠ, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα έρευνα ζητήματα διαφθοράς και παράβασης καθήκοντος μέσα στην υπηρεσία. Διοικητής της ΕΥΠ μπορεί πλέον να ορίζεται μόνο διπλωμάτης η απόστρατος ανώτατος αξιωματικός και υποδιοικητές μόνο δημόσιοι λειτουργοί. Αποκλείονται, δηλαδή, ιδιώτες από τις θέσεις αυτές. Προσδιορίζεται η έννοια της εθνικής ασφάλειας, στη βάση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό οριοθετείται η δράση των φορέων του Δημοσίου που επικαλούνται την εθνική ασφάλεια. Καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την άρση απορρήτου των πολιτικών προσώπων, με αυστηρά φίλτρα που στην ουσία καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την άρση στο μέλλον. Το αίτημα μπορεί να υποβάλει η ΕΥΠ και μόνο για άμεση και εξαιρετικά πιθανή διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας. Το αίτημα προϋποθέτει την άδεια του Προέδρου της Βουλής και τη σύμφωνη γνώμη δύο Εισαγγελέων. Απαγορεύεται με ποινή φυλάκισης η κατοχή ή εμπορία κακόβουλου λογισμικού, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης. Επιπλέον, αναβαθμίζεται σε κακούργημα με ποινή φυλάκισης έως δέκα έτη η χρήση των λογισμικών αυτών. Οποιοσδήποτε μπορεί να λαμβάνει γνώση ότι έχει γίνει άρση του απορρήτου του τηλεφώνου του, για λόγους εθνικής ασφάλειας, μετά την παρέλευση τριών ετών από τη λήξη της άρσης. Τυποποιείται η διαδικασία για την καταστροφή αρχείων που αφορούν την άρση απορρήτου. Για μεν το περιεχόμενο που προέκυψε από την άρση απορρήτου προβλέπεται καταστροφή μετά την παρέλευση εξαμήνου, για δε τον φάκελο της υπηρεσίας με τα στοιχεία τεκμηρίωσης που οδήγησαν στην απόφαση για την άρση του απορρήτου προβλέπεται καταστροφή μετά από δέκα χρόνια. Για δέκα χρόνια, δηλαδή, ο φάκελος με τα στοιχεία και την τεκμηρίωση που οδηγούν στην άρση του απορρήτου θα παραμένει σε ισχύ. Σήμερα ο νόμος δεν προβλέπει χρονικό ή άλλο προσδιορισμό για την καταστροφή των αρχείων.

Για να γίνουν εμφανέστερες και απόλυτα κατανοητές οι καινοτομίες, πρέπει να επισημάνω τα εξής:

Από εδώ και πέρα η νόμιμη άρση του απορρήτου επικοινωνιών μπορεί να γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων με απόφαση δικαστικής Αρχής και μόνο.

Ορίζεται η εθνική ασφάλεια. Έως σήμερα δεν υφίσταται στον νόμο περιεχόμενο προσδιορισμού του όρου της εθνικής ασφάλειας.

Η διαδικασία άρσης απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας γίνεται πλέον με αίτηση της ΕΥΠ ή της Αντιτρομοκρατικής, γίνεται με κρίση εσωτερικού εισαγγελέα στην οικεία υπηρεσία, αλλά και με απόφαση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο εισαγγελικό φίλτρο προστέθηκε με την ΠΝΠ της 9/8/2022, που ουσιαστικά επανέφερε μια διάταξη που είχε καταργηθεί επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδιαίτερα όμως για τα πολιτικά πρόσωπα, που έως σήμερα δεν υφίσταται καμία διαδικασία, έχουμε πρόσθετες προβλέψεις. Αποδείχθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετες διαδικασίες, επιπρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες. Τίθεται με το νομοσχέδιο ένα τριπλό φίλτρο εγγυήσεων σε ό,τι αφορά στα πολιτικά πρόσωπα: α) Τη διαδικασία κινεί μόνο η ΕΥΠ, μόνο αυτή μπορεί να ζητήσει άρση απορρήτου επικοινωνιών για πολιτικά πρόσωπα β) θα πρέπει να δώσει άδεια ο Πρόεδρος της Βουλής, πολιτειακός παράγοντας, πριν από τη διπλή εισαγγελική κρίση και γ) το αίτημα για την άρση του απορρήτου επικοινωνιών πολιτικού προσώπου οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας, την οποία επικαλείται η Υπηρεσία.

Το πρόσωπο για το οποίο έγινε άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας μπορεί να ενημερώνεται εκ των υστέρων. Έως το 2021, ήταν δυνατόν να ενημερώνεται μόνο εφόσον δεν υφίστατο διακύβευση του σκοπού, για τον οποίο είχε διαταχθεί η άρση. Έκτοτε δεν ήταν δυνατή η ενημέρωση όταν επρόκειτο για λόγους εθνικής ασφάλειας (ήταν όμως δυνατή για άρσεις προς διακρίβωση εγκλημάτων, για παράδειγμα μπορούσε να ενημερωθεί).

Το ζήτημα αυτό είναι δεν είναι απλό. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σύνθετο διότι πρέπει να συνυπολογίζονται αφενός τα δικαιώματα, αλλά και η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, όταν πρόκειται για υψηλού επιπέδου κινδύνους. Με το νομοσχέδιο προτείνεται η ενημέρωση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε η άρση και μετά την πάροδο τριών ετών από την παύση της. Την ίδια πρακτική ακολουθούν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό προκειμένου να υπάρχει μια εύλογη απόσταση από γεγονότα υψίστης εθνικής ασφαλείας (όπως στην περίπτωση της χώρας μας τα γεγονότα του Έβρου και η υπόθεση κατασκοπείας στη Ρόδο). Την ενημέρωση αποφασίζει ένα τριμελές όργανο, που απαρτίζεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα, τον διοικητή της ΕΥΠ ή τον διευθυντή της ΔΑΕΕΒ και από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ.

-Θεσπίζονται απαγορεύσεις στην κατοχή, εμπορία, διάθεση και χρήση κακόβουλων λογισμικών. Έως το 2019 η παράνομη υποκλοπή ήταν κακούργημα και τιμωρείτο με κάθειρξη έως 10 έτη, ενώ η κατοχή και εμπορία παράνομων λογισμικών ήταν πλημμέλημα και τιμωρείτο με φυλάκιση έως 2 έτη. Λίγες μέρες πριν από τη διάλυση της Βουλής, το 2019, και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ γνώριζε, όπως μάθαμε και πρόσφατα από τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Τσίπρα, την ύπαρξη στην Ελλάδα παράνομων κακόβουλων λογισμικών, άλλαξε ακατανόητα -χρειάζεται να φωτιστεί περαιτέρω ο λόγος αυτός- ο Ποινικός Κώδικας με αποτέλεσμα η μεν υποκλοπή πλέον να τιμωρείται με φυλάκιση από 10 μέρες έως 5 έτη, η δε κατοχή και εμπορία κακόβουλων λογισμικών να αποποινικοποιηθεί εντελώς.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επανέρχεται ως είχε το κακούργημα για τη χρήση παράνομων λογισμικών και συσκευών και το πλημμέλημα της εμπορίας και κατοχής τους με ποινή 1-5 έτη.

-Επειδή η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι απαγορεύσεις για κατοχή και εμπορία κακόβουλων λογισμικών υπάρχουν ήδη, οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν. Το άρθρο 292Α δεν έχει σχέση με τη διάταξη που φέρνουμε. Ανήκει στο κεφάλαιο «Εγκλήματα κατά τηλεπικοινωνιών» του Ποινικού Κώδικα και αναφέρεται σε πρόσβαση σε σύνδεση ή σε δίκτυο, με τρόπο που θέτει σε συστημικό κίνδυνο τη φυσική ασφάλεια του δικτύου τηλεφωνικών επικοινωνιών. Η διάταξη του νέου νομοσχεδίου που φέρνουμε για τα κακόβουλα λογισμικά ανήκει στο κεφάλαιο «Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας» και αφορά σε κάθε λογισμικό ή συσκευή, η οποία παρεμβαίνει σε ιδιωτικές επικοινωνίες. Συνεπώς, οι δύο διατάξεις δεν εφάπτονται. Και για το λόγο αυτό εξάλλου και συνυπάρχουν εδώ και πολύ καιρό στον Ποινικό Κώδικα οι δύο διαφορετικές διατάξεις. Αυτό το οποίο προτείνουμε με το νομοσχέδιο είναι να επανέλθει, με σαφώς αυστηρότερο περιεχόμενο, η διάταξη που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και αφορά την εμπορία, διάθεση και κατοχή λογισμικών παρακολούθησης ατομικών επικοινωνιών.

-Όσον αφορά στη διοίκηση της ΕΥΠ, έως σήμερα ο διοικητής και οι υποδιοικητές της ΕΥΠ μπορούσαν να προέρχονται και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, Διοικητής ορίζεται πρόσωπο προερχόμενο είτε από το διπλωματικό σώμα ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός. Υποδιοικητές μπορεί να είναι κάποιοι από τους ανωτέρω ή και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των υποδιοικητών περιορίζεται από 3 που είναι σήμερα σε 2.

-Για τη βελτίωση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού για θέματα κυβερνοασφάλειας μεταξύ: α) Της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, β) της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, γ) της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου της ΕΥΠ και δ) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από όλα όσα ανέφερα για το ζήτημα αυτό, είναι προφανές ότι και εδώ αναδεικνύεται ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν δύο σχολές πολιτικής.

Η μια, την οποία εκπροσωπεί η κυβέρνησή μας, είναι εκείνη που επενδύει στη μελέτη των δεδομένων, είναι εκείνη που εντοπίζει και αναγνωρίζει λάθη και διαχρονικές αδυναμίες, είναι εκείνη που σχεδιάζει πολιτικές με όραμα για να λύσει τα προβλήματα των πολιτών, που πραγματώνει τις πολιτικές αυτές με επαγγελματισμό, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με ενσυναίσθηση, είναι η πολιτική που φέρνει αποτελέσματα, είναι η πολιτική που έχει φέρει την Ελλάδα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των πολλών επάλληλων εξωγενών κρίσεων που αντιμετωπίσαμε τα τρία τελευταία χρόνια. Και η άλλη σχολή πολιτικής είναι αυτή που αδιαφορεί για την πραγματικότητα, που δεν παράγει αποτελέσματα, που ασκείται με ψέματα, που αρκείται στο κουτσομπολιό, που μοναδικός της σκοπός είναι η διαβολή των πολιτικών της αντιπάλων, της Κυβέρνησης εν προκειμένω και η υπονόμευση των πολιτικών, παρότι αυτό μπορεί να βλάπτει όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά την Πατρίδα και τους πολίτες. Είναι η σχολή που θέλει να βυθίσει την Ελλάδα στην αστάθεια και να την καταντήσει ξανά χώρα-παρία στην Ε.Ε., όπως είχε γίνει στην περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι διαφορές είναι υπαρκτές, είναι διακριτές και οι Έλληνες πολίτες τις αντιλαμβάνονται.

Νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα στην Βουλή αποτελούν άλλη μια απόδειξη ότι η πολιτική έτσι όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε πρέπει να οδηγεί σε επίλυση προβλημάτων με πράξεις και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ας δούμε λοιπόν κάποια από τα αποτελέσματα αυτά.

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022 στους ευάλωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού.

Μείωση σε 10 χρόνια (από 20 που είναι σήμερα) του χρόνου παραγραφής μη καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών

Μονιμοποίηση μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Αύξηση από 12 σε 24 των μηνιαίων δόσεων των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών.

Επέκταση της άδειας μητρότητας για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα σε 9 (από 6) μήνες.

Κρατική επιδότηση 40% των ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Καταργείται η ειδική εισφορά 1% των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) καθώς και για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ. Προκύπτει μια πραγματική αύξηση του εισοδήματος.

Επέκταση σε όλους τους ενστόλους του δικαιώματος της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης, με την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.

Μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για λήψη παροχών αναπηρίας για την εναρμόνιση όλων των κατηγοριών.

Θεσπίζεται το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών που έχουν διαγνωσθεί με αναπηρίες ή αναπτυξιακές δυσκολίες.

Όλα όσα σας ανέφερα είναι ακόμη παράδειγμα, από τα πολλά, που οι πολίτες έχουν παρατηρήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης μας αυτής τετραετίας.

Από τη μια η ακατάσχετη θεωρητικολογία, κραυγές, ψέματα και συκοφαντίες. Και από την άλλη η πολιτική που απαντά με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα, με συγκεκριμένο και με μετρήσιμο τρόπο στις ανάγκες των ανθρώπων και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτή είναι η τεκτονική ρωγμή που χωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία».

