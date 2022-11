Πολιτισμός

Φεστιβάλ: Ο κινηματογράφος της Παλαιστίνης στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φεστιβάλ παλαιστινιακού κινηματογράφου διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών ταινιών και ντοκιμαντέρ.

Υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στην Αθήνα, ένα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουμε τον κινηματογράφο της Παλαιστίνης.

Από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου στο STUDIO new star art cinema, η Ntounias events σε συνεργασία με τον κινηματογράφο διοργανώνουν το πρώτο φεστιβάλ Παλαιστινιακού κινηματογράφου.

8 ταινίες και ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους, σημαντικών Παλαιστινίων δημιουργών, έχουν επιλεγεί να προβληθούν από μια Επιτροπή Ελλήνων δημιουργών. Μέσα από τις ταινίες τους, οι σκηνοθέτες απεικονίζουν την καθημερινότητα σε μια Παλαιστίνη που έχει βυθιστεί στην ένδεια και την καταστολή. Ταυτόχρονα, διηγούνται τα όνειρα και τις ελπίδες των ανθρώπων που προσπαθούν να αντέξουν υπό την κατοχή του Ισραηλινού στρατού. Σε μια εποχή που το δράμα των Παλαιστινίων έχει ξεχαστεί, αυτές οι ταινίες μας θυμίζουν έναν λαό που ζει κάτω από την μπότα του Ισραηλινού ιμπεριαλισμού.

Το φεστιβάλ Παλαιστίνη-Αθήνα, είναι μέρος μιας σειράς καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και αποτελεί μια προσπάθεια ενδυνάμωσης των δεσμών ανάμεσα στις δύο κοινότητες.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα προβάλλονται καθημερινά 2 ταινίες, με ελληνικούς υπότιτλους.

ΠΕΜΠΤΗ 8:00MM : / GAZA ONLINE / ΜΙΚΡΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6:00MM: ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ / 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8:00MM: / Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ / ΑΓΑΠΗ, ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8:00MM: / ΕΝΑΣ ΣΑΝ ΑΥΤΟΝ / MAFAK