myPROPERTY: δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ηλεκτρονικά

Ξεκινά η ηλεκτρονική δήλωση φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων. Πότε γίνεται υποχρεωτική.

Μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY» οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων που έχουν συντελεστεί από την 01.01.2022 και μετά, για τις οποίες δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (A.1162/2022) από σήμερα προαιρετικά και από την 01.01.2023 υποχρεωτικά, για δωρεές και γονικές παροχές που έχουν συντελεστεί από 01.01.2022 και μετά και για τις οποίες δεν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβάλλονται ψηφιακά, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, οι παρακάτω δηλώσεις:

Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής χρημάτων.

Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών (όπως αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, έργων τέχνης κλπ).

Επίσης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, καθώς και οι δηλώσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών, καθότι επαληθεύονται μέσω διαλειτουργικότητας.

