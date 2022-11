Κοινωνία

Τροχαίο στη Βουλιαγμένη: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ

Ηλικιωμένος οδηγούσε για πάνω από 1 χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα. Αναποδογύρισε το όχημα με το οποίο συγκρούστηκε και έγινε άμορφη μάζα σιδερικών

Λίγο έλειψε να συμβεί μία τραγωδία στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (16/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 80χρονος οδηγούσε το όχημά του για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα και συγκεκριμένα από τη διασταύρωση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Καλύμνου μέχρι την Πρίγκηπος Παύλου. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο διερχόμενο όχημα, το οποίο μάλιστα αναποδογύρισε από τη σφοδρότητα.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος απεγκλωβίστηκε μόνος του από το ΙΧ αυτοκίνητο του που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ 80χρονος και η σύζυγός του διακομίστηκαν και αυτοί στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

