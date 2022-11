Πολιτισμός

Κηδεία Μίνας Αδαμάκη: Το “τελευταίο χειροκρότημα” στην ηθοποιό (εικόνες)

Συγκίνηση στην κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού Μίνας Αδαμάκη. Το "παρών" έδωσε, μεταξύ πολλών άλλων καλλιτεχνών, ο Γιώργος Κιμούλης.

Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι λένε αυτήν την ώρα το "τελευταίο αντίο" στην Μίνα Αδαμάκη.

Η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 78 ετών την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου μετά από μάχη με τον καρκίνο γίνεται στο Κοιμητήριο του Βύρωνα.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων οι Γιώργος Κιμούλης, Μίκρα Παπακωνσταντίνου και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΗ είχε μάλιστα ενημερώσει το κοινό για την κηδεία της ηθοποιού και είχε κάνει γνωστή την παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων, να υπάρχει ενίσχυση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

«Την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί από το κοιμητήριο του Βύρωνα θα αποχαιρετήσουμε την πολυαγαπημένη μας Μίνα Αδαμάκη που έφυγε από κοντά μας… Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να ενισχυθεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για πληροφορίες 210 38 15 879 γραφεία ΤΑΣΕΗ» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ποια ήταν η Μίνα Αδαμάκη

Η Μίνα Αδαμάκη, είχε γεννηθεί στο Βόλο και ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν (1966). Σε νεανική ηλικία σπούδασε στο Λονδίνο κουκλοθέατρο και παντομίμα.

Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο θέατρο, ως μαθήτρια ακόμα, με το Θέατρο Τέχνης, στο έργο «Η δολοφονία του Ζαν - Πωλ Μαρά». Είχε παίξει σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.

Είχε ιδρύσει τον θίασο «Θεατρική Συντεχνία» και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Ελεύθερης Σκηνής».

Ερμήνευσε πλήθος ρόλων σε θέατρο και τηλεόραση. Εμβληματικός παραμένει ο ρόλος της Ειρήνης στις «Τρεις Χάριτες», δίπλα στη Νένα Μεντή και την Άννα Παναγιωτοπούλου.

