“Ράδιο Αρβύλα”: Κυριαρχία στην τηλεθέαση

Στην κορυφή της ψυχαγωγίας και της τηλεθέασης έβαλε και πάλι την σάτιρα, η παρέα της Θεσσαλονίκης.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν και φέτος, γράφοντας ακόμη ένα επιτυχημένο κεφάλαιο στη μακρόχρονη ιστορία τους.

Από τις 17 Οκτωβρίου έως και τις 17 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά, και Χρήστο Κιούση ήταν κυρίαρχοι στον πίνακα τηλεθέασης, βάζοντας και πάλι τη σάτιρα στην κορυφή της ψυχαγωγίας.

Η αγαπημένη εκπομπή ήταν στην πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής της, σημειώνοντας μέσο όρο 21,1% και υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 3,7 μονάδες.

Έχοντας μαζί τους καθημερινά κατά μέσο όρο 1.283.375 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’, οι «Ράδιο Αρβύλα» σατίρισαν, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, όλα όσα μας προβλημάτισαν, αλλά και μας έκαναν να γελάσουμε.

Η δυναμική της εκπομπής, κατά το διάστημα της προβολής της, ήταν εντυπωσιακή σε όλα τα κοινά, ενώ η μεγάλη ανταπόκριση των τηλεθεατών έδειξε για άλλη μια φορά ότι οι ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ παραμένουν διαχρονική, τηλεοπτική και όχι μόνο, αξία.

25,5% , η υψηλότερη επίδοση της εκπομπής (18.10.2022) στο δυναμικό κοινό 18-54

, η υψηλότερη επίδοση της εκπομπής (18.10.2022) στο 29,1% το υψηλότερο ποσοστό της εκπομπής (18.10.2022)σε ένα τέταρτο (20:45-21:00) στο δυναμικό κοινό 18-54

