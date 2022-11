Κοινωνία

Κακοκαιρία “Fobos” το Σαββατοκύριακο

Έντονα θα είναι κατά τόπους τα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο, οπότε και το καιρικό σύστημα “Fobos” θα περάσει από τη χώρα μας.

Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από την Ιταλία πρόκειται να κινηθούν προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, θα προκαλέσουν σημαντικά ύψη βροχής στα δυτικά τμήματα της χώρας μας. Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, το καιρικό σύστημα «Fobos» θα επηρεάσει τα βορειοδυτικά Βαλκάνια.

Από την Παρασκευή 18/11 έως τουλάχιστον και τη Δευτέρα 21/11, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη διέλευση διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών, με αποτέλεσμα την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων κατά διαστήματα, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες της Κυριακής 20/11 θα είναι κατά τόπους έντονα στα δυτικά τμήματα, ενώ έως τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας 21/11 θα επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η Δυτική Ελλάδα και κυρίως η Ήπειρος, τις τελευταίες ημέρες, έχει δεχθεί ήδη σημαντικά ύψη βροχής και, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα προγνωστικά δεδομένα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το meteo.

Η πρόγνωση για το Σάββατο

Αύριο, Σάββατο 19 Νοεμβρίου, προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στη Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια και βαθμιαία στα κεντρικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από 9 έως 21 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 19 βαθμούς), 11 έως 26 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 14 έως 23 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 10 έως τους 17 βαθμούς), 18 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη (στη Βόρεια Κρήτη έως τους 27 βαθμούς Κελσίου), 18 έως 22 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες αναμένονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

