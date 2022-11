Πολιτική

“Falcon Eye 3”: Μήνυμα ισχύος από τα “γεράκια” Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από την μεγάλη άσκηση με μαχητικά F-15 από την Σαουδική Αραβία και ελληνικά F-16, στην Μεσόγειο.



Με τη σημερινή Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day - DV Day) στην αεροπορική βάση της Σούδας (115 Πτέρυγα Μάχης ) ολοκληρώθηκε η διεθνής αεροπορική άσκηση Ελλάδας και Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας με την επωνυμία «FALCON EYE - 3».

Την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρακολούθησαν:

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,

Ο πρέσβης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα Dr. Saad Alammar,

Ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, o αρχηγός ΓΕΑ του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας αντιπτέραρχος Lieutenant General Turki Βin Bandar Al Saud, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ αντιστρατήγου Χαράλαμπου Λαλούση, καθώς και ο υπαρχηγός Στόλου υποναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη.

Οι ακόλουθοι 'Αμυνας στην Ελλάδα της Αιγύπτου, της Γαλλίας, των ΗΑΕ και ο αεροπορικός ακόλουθος των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι αρχηγοί ΓΕΑ των δύο χωρών.

Στον χαιρετισμό του o αρχηγός ΓΕΕΘΑ μεταξύ άλλων έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επικείμενη υπογραφή του πρώτου ετήσιου «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας» Ελλάδας και Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συμμετοχή σε διακλαδικές και κλαδικές ασκήσεις, καθώς και την εμβάθυνση των στρατιωτικών δεσμών στον ακαδημαϊκό τομέα, τονίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ φίλων χωρών, που σέβονται το Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας εδραιώνει την ειρήνη και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες στην άσκηση, καθώς και το σύνολο του εμπλεκόμενου προσωπικού για την συμβολή του στην άρτια και επιτυχή διεξαγωγή της.

Ακολούθησε αεροπορική επίδειξη, κατά την οποία εκτελέσθηκαν χαμηλές διελεύσεις μικτού σχηματισμού μαχητικών αεροσκαφών F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και F-15 της βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και Airshow της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ» και αεροσκαφών της ROYAL SAUDI AIR FORCE - RSAF.

Τα σενάρια της άσκησης προέβλεπαν:

Σύνθετες αεροπορικές επιχειρήσεις εναέριας υπεροχής [Defensive Counter Air (DCA) vs Offensive Counter Air (OCA)],

Εναέρια μάχη μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών (Dissimilar Air Combat Training / Mixed Fighter Forces Operations - DACT/MFFO),

Γυμνάσια ADEX (Air Defence Exercise) με μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού,

Προστασία δυνάμεων (Force Protection - FP) και

Καταστολή εχθρικής αεράμυνας (Suppression of Enemy Air Defense - SEAD).

Στην «FALCON EYE - 3» συμμετείχαν :

Μαχητικά Αεροσκάφη Mirage 2000-5, F-16 Block 30, Block 50, Block 52, Block 52 +, Block 52 + Advanced, F-4 και αεροσκάφος EMB - 145H της 380 μοίρας Αεροφερόμενου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης & Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ) της Πολεμικής Αεροπορίας,

Μία φρεγάτα και 1 πυραυλάκατος του Πολεμικού Ναυτικού,

Μαχητικά Αεροσκάφη F-15, μεταγωγικά Αεροσκάφη C-130 και 1 αεροσκάφος Πολλαπλού Ρόλου και Εναέριου Ανεφοδιασμού (Multi-Role Tanker Transport - MRTT) της RSAF.