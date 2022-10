Πολιτική

28η Οκτωβρίου - Φλώρος: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να κλείσει μια για πάντα όσα στόματα την απειλούν

Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στην ημερήσια διαταγή του προς το στράτευμα για την 28η Οκτωβρίου.



Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας θα αμύνονται πάντα και για πάντα του πατρίου εδάφους, για την Ελλάδα, την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία. Αυτό τόνισε στη ημερήσια διαταγή του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

«Αυτή είναι η μοίρα και το αιώνιο πεπρωμένο της Ελλάδας», σημείωσε, «που είναι προορισμένη να ζήσει και θα ζήσει. Θα ζήσει και θα μεγαλουργήσει αξιοπρεπής και ελεύθερη, σε πείσμα όλων εκείνων που διαχρονικά την πολεμούν».

«Όπως τότε παρέδωσε μαθήματα ελευθερίας και εθνικής αξιοπρέπειας στους λαούς της Ευρώπης και όλου του κόσμου, έτσι και σήμερα, αν χρειαστεί, η Ελλάδα είναι έτοιμη με τις πανίσχυρες και έτοιμες Ένοπλες Δυνάμεις της να κλείσει μια για πάντα όσα στόματα την απειλούν, την προσβάλλουν, την επιτιμούν και την υποτιμούν» πρόσθεσε.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος αναφερόμενος στο «Ελληνικό Έπος», τόνισε, μεταξύ άλλων: «Σκύβουμε σήμερα με ευλάβεια και δέος για να τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε τους απλούς μα ατρόμητους κι ατσάλινους παππούδες μας, που δεν πτοήθηκαν από την εχθρική υπεροπλία, που δεν δείλιασαν ούτε στιγμή μπροστά στις απειλές και τις προκλήσεις των τυράννων εκείνης της εποχής, γιατί στ' αλήθεια το έλεγε η καρδιά τους! Αυτή η καρδιά των Ελλήνων που χτυπάει χιλιάδες χρόνια σ' αυτόν τον τόπο».

«Η γενιά του '40», συνέχισε ο κ. Φλώρος, «κοίταξε μέσ' στα μάτια την ιταλική πολεμική μηχανή, μία από τις ισχυρότερες εκείνης της εποχής, και χωρίς ίχνος φόβου και δισταγμού την αντιμετώπισε στα ίσια και κατάφερε να τη νικήσει, να την εκδιώξει, να την ταπεινώσει και να την καταδιώξει».

«Εκείνοι οι υπέροχοι κι ακατάβλητοι Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες έστειλαν σε όλες τις επόμενες γενιές των Ελλήνων το διαχρονικό μήνυμα πως «Η Μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα"», συμπλήρωσε.

«Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν στον ολισθηρό και εύκολο δρόμο της κλιμάκωσης και των προκλήσεων. Δεν θα παρασυρθούμε εκόντες, άκοντες σε καταστάσεις βολικές για τις επιδιώξεις άλλων. Είμαστε εδώ ακοίμητοι φρουροί των δικαίων εθνικών συμφερόντων μας γεμάτοι αυτοπεποίθηση και γνώση. Αυτοπεποίθηση γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε και γνώση γιατί ξέρουμε πώς να το κάνουμε αν χρειαστεί», ξεκαθάρισε.

«Γιατί θέλουμε την ειρήνη και εργαζόμαστε εντατικά για τη σταθερότητα στην περιοχή, δεν πρόκειται όμως να χαρίσουμε αμαχητί ούτε μια σπιθαμή, ούτε έναν κόκκο ελληνικού χώματος σε κανέναν. Γιατί αυτοί είμαστε εμείς και έτσι θα παραμείνουμε στον αιώνα τον άπαντα! Έλληνες!», κατέληξε στην ημερήσια διαταγή του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

