“Γαμψό ξίφος”: Με ρουκέτες η απάντηση στις τουρκικές επιδρομές (εικόνες)

Με ρουκέτες επλήγη επαρχία της Τουρκίας, λίγες ώρες μετά τις επιδρομές σε Συρία και Ιράκ.

Η Τουρκία πήρε απάντηση στις επιδρομές της. Η ρουκέτα που έπεσε στην επαρχία Κιλίτς της Τουρκίας τραυμάτισε 8 μέλη του προσωπικού ασφαλείας, έναν στρατιώτη και 7 αστυνομικούς, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Τα τουρκικά ωστόσο μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να χαρακτηρίσουν το χτύπημα ‘προδοτική επίθεση εναντίον της Τουρκίας’.

Η εκτόξευση έγινε από την περιοχή Τάι Ριφάτ της Συρίας η οποία ελέγχεται από το ΡΚΚ/YPG, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Δεκάδες νεκροί σε Συρία και Ιράκ

Οι τουρκικές επιδρομές στη βόρεια Συρία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους Κούρδοι μαχητές και Σύροι στρατιώτες, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε χθες βράδυ και σήμερα πριν από την αυγή ο τουρκικός στρατός στις επαρχίες Ράκα και Χασάκε (βορειοανατολικά) και Χαλέπι (βόρεια) κόστισαν τη ζωή σε 18 Κούρδους μαχητές και μέλη τοπικών συμμαχικών δυνάμεων, 12 Σύρους στρατιώτες καθώς και σε έναν άμαχο, ανέφερε το Παρατηρητήριο που διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία. Τραυματίστηκαν επίσης 40 άνθρωποι.

Την εντολή για το χτύπημα την έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από Ινδονησία.

Όπως μεταδόθηκε, πολεμικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τη Μαλάτια καθώς και από το Ντιγιάρμπακιρ, ενώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απογειώθηκαν από το Μπάτμαν υποστήριξαν επίσης την επιχείρηση.

«Τα αεροπλάνα απογειώθηκαν από τις βάσεις τους, η αεροπορική επιχείρηση ξεκίνησε», επεσήμανε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, μία εβδομάδα μετά την αιματηρή επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.





