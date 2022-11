Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Πρεμιέρα με άνετη νίκη του Εκουαδόρ (εικόνες)

Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2022 βρήκε το Εκουαδόρ να επικρατεί με χαρακτηριστική άνεση του Κατάρ.

Με νίκη της ομάδας του Εκουαδόρ έκανε πρεμιέρα σήμερα το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, που θα προβάλλεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Το Εκουαδόρ επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση 2-0 του Κατάρ για τον 1ο όμιλο, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον αρχηγό του Ένερ Βαλένσια που σκόραρε δις στο πρώτο μέρος.

Το Κατάρ προετοιμαζόταν μία ολόκληρη δεκαετία για το ιστορικό πρώτο ματς της χώρας σε τελικά Μουντιάλ όμως μέσα στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα που θριάμβευσε ήταν το Εκουαδόρ.

Ηγέτης για την ομάδα της Νοτίου Αμερικής ήταν ο αρχηγός της Ένερ Βαλένσια, με τον επιθετικό της Φενέρμπαχτσε να πετυχαίνει το πρώτο γκολ στο φετινό Μουντιάλ, από την άσπρη βούλα στο 16ο λεπτό, και να στέλνει από νωρίς το ματς για ύπνο στο 31', γράφοντας το τελικό 2-0 με εντυπωσιακή κεφαλιά.

