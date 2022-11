Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Καραγιάννης

Εξαιρετικά πρόωρα έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Καραγιάννης, έχοντας όμως προλάβει να διαγράψει σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή.

Πέθανε σε ηλικία 36 ετών ο σπουδαίος Έλληνας πιανίστας Γιώργος Καραγιάννης, νικημένος από σπάνια μορφή καρκίνου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε πριν περίπου δύο χρόνια με τη διάγνωση μιας σπάνιας μορφής καρκίνου, την οποία κατάφερε αρχικά να την αντιμετωπίσει, επιστρέφοντας στο πιάνο του και κυκλοφορώντας μάλιστα και έναν δίσκο. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε στα τέλη του καλοκαιριού.

Ο Γιώργος Καραγιάννης γεννήθηκε στα Γρεβενά και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 11 ετών.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην ειδίκευση πιάνου (πτυχίο, μεταπτυχιακό), έχοντας ως υπεύθυνο καθηγητή τον Λάμπη Βασιλειάδη.

Μετά την εισαγωγή του ως 1ος στον τομέα Konzertexamen (ανώτατες σπουδές σολιστικής ειδίκευσης στη Γερμανία) συνέχισε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Τρόσιγκεν (Staatliche Hochschule fur Musik Trossingen).

Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές μουσικής δωματίου στο Πανεπιστήμιο του Ανόβερου (Hochschule fur Musik, Theater und Medien Hannover). Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα συνοδείας Lied (Liedgestaltung).

Έχει συμμετάσχει και διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου. Επίσης έχει εμφανιστεί δίνοντας ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου σε πόλεις και φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Έχει ηχογραφήσει για το 3ο πρόγραμμα παίζοντας με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και την συμφωνική ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης.

