Βάρη: εμπρηστικοί μηχανισμοί σε σπίτι εφοπλιστή

"Συναγερμός" σήμανε στην Αστυνομία από την νυχτερινή καταδρομική επίθεση στο σπίτι του επιχειρηματία.

Τρεις εμπρηστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι εφοπλιστή, στην περιοχή της Βάρης.

Άμεσα στο σπίτι του επιχειρηματία έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Αστυνομικοί περισυνέλλεξαν τα υπολείμματα των μηχανισμών, που αποτελούνταν από μπουκάλια τα οποία περιείχαν εύφλεκτο υγρό. Σε αυτά, υπήρχαν κροτίδες, κολλημένες με ταινία.

Από τους εμπρηστικούς μηχανισμούς προκλήθηκαν μικρές ζημιές.

Οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν σήμερα υλικό από κάμερες ασφαλείας ενώ έχουν στείλει τους μηχανισμούς για DNA και αποτυπώματα στα εγκληματικά εργαστήρια.

