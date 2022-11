Life

“Κιβωτός του Κόσμου” - Χλίτσιος στο “Πρωινό”: απίστευτα τραγικά όσα “έφερε” η μαρτυρία μου

Τι είπε αποκλειστικά στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο Χρόνης Χλίτσιος, που ήταν από τους πρώτους που αναφέρθηκαν ανοιχτά σε μαρτυρίες και καταγγελίες για όσα φέρεται να γίνονταν στις δομές της ΜΚΟ.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μεταδόθηκε την Δευτέρα τηλεφωνική συνέντευξη του Χρόνη Χλίτσιου, ο οποίος εργαζόταν στην δομή της ΜΚΟ στον Βόλο και ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έκαναν καταγγελία για την «Κιβωτό του Κόσμου» και άρχισαν αν ξετυλίγουν τον μίτο των αποκαλύψεων και των μαρτυριών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Χρόνης Χλίτσιος είπε:

«Είναι τόσο σοβαρά πλέον τα γεγονότα, που πέφτω από τα σύννεφα με αυτά που ακούω. Πραγματικά είναι απίστευτα τραγικό…. Έκανα μία ουσιώδη κίνηση, ενυπόγραφη, με το όνομά μου, συγκεκριμένη ημερομηνία, με πλήρη γνώση του τι μπορεί, συνέπειες να έχω γι’ αυτό. Το 'κανα και μέχρι εκεί.

Ελπίζω και εύχομαι οι Αρχές, που πλέον είναι στο χέρι τους όλη αυτή η κατάσταση, να (τη) διαλευκάνουν χωρίς κανένα σκοτεινό σημείο. Ό,τι ήταν να πω, το είπα εκεί που έπρεπε και με τη βαρύτητα… (που έπρεπε).

Εγώ αναφέρθηκα σε τρία άτομα, τρία παιδιά που έγινε ό,τι έγινε. Όπως έκανα και στην ανάρτηση μου, το οποίο ήταν πολύ γνωστό μέσα όλο το σκηνικό, κυκλοφορούσε. Ήμουν τότε μάλιστα σε καραντίνα, λόγω κορονοϊού. Γύρισα τρεις μέρες μετά το περιστατικό, ενημερώθηκα γι’ αυτό. Το ήξερα μάλλον από μηνύματα νωρίτερα, ότι «έγινε αυτό κι αυτό», μίλησα με τα παιδιά.

Πάντως ήταν ένα γεγονός που πρώτα είχε κυκλοφορήσει ήδη μέσα στη δομή, πολύ πριν φτάσω εγώ μετά την καραντίνα. Όλα αυτά τα είπα με κάθε λεπτομέρεια, με ονοματεπώνυμο και περιμένω πότε θα ξαναχρειαστεί να τα πω εκεί που πρέπει.

-Γι’ αυτό με τον ξυλοδαρμό, τι σας είπαν ακριβώς;

Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, είναι δύο μέρες που χτυπάνε τα τηλέφωνα κάθε 10 δευτερόλεπτα, δεν είναι σημαντικό αυτό που έκανα με την κίνηση που έκανα;

Το έκανα με πλήρη γνώση ακόμη και των συνεπειών, γιατί εντάξει, μιλάμε για μία δύναμη, δεν ξέρεις η επόμενη μέρα τι σου ξημερώνει όταν μπαίνεις σε μία τέτοια κατάσταση. Όπως και να ‘χει όμως κάποιοι άνθρωποι δεν έχουμε και πολλές επιλογές, έχουμε πέντε ηθικές αξίες και με αυτές πορευόμαστε, γιατί τα οικονομικά μας δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε αλλά ωστόσο, τουλάχιστον κάποια πράγματα που μας χαρακτηρίζουν…

-Ο πατέρας Αντώνιος τα ήξερε αυτά έτσι;

Το «δεξί χέρι» του ήταν, τον έχει μαζί του. Εγώ μάζεψα το μυαλό μου, τις ημερομηνίες, τα γεγονότα, αναφέρθηκα κάπου συγκεκριμένα και πήγα και το κατήγγειλα.

-Έχετε βρει άλλη δουλειά;

Κάτι μεροκάματα οικοδομικά, σε καμία σκαλωσιά, πότε από δω και πότε από κει. Κάποτε το έκανα, κύκλος είναι η ζωή, ξανά πάλι, δεν πειράζει.

-Σας ξανά προσέγγισαν από τη δομή;

Όχι, δεν είχαμε καμία απολύτως προσέγγιση και καμία επικοινωνία».









